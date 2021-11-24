Порося ходить у гори та допомагає людям: чим ще відома свинка Елеонора

Повне ім'я свині – Елеонора Пігбі. Її власниця працює з дітьми у терапевтичній школі-інтернаті. А тварини допомагають у цьому.

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Елеонора обожнює гори / Фото з інстаграму Anna Sólveig Sicari

35-річної Анна Сікарі опікується 2 собаками: боксером та голдендудлом, 2 козами та свинкою Елеонорою.

У невеликому містечку Найак, що в штаті Нью-Йорк, цих тварин знають усі. Коли вони йдуть вулицею, то з ними вітаються поштар, люди, які вивозять сміття, автомобілісти та перехожі. Усі зупиняються й хочуть перекинутися кількома словами й погладити тварин.

Свинка та один із собак / Фото з інстаграму Anna Sólveig Sicari

Тварина обожнює ходити у походи разом з дітьми. Анна Сікарі працює у терапевтичній школі Summit. Жінка почала брати у походи дітей-вихованців школи 4 роки тому.

Свині Елеонорі зараз 7 місяців. Зараз вона важить 36 кілограмів, але може вирости навіть до 136!

Елеонора та її друзі у поході / Фото з інстаграму Anna Sólveig Sicari

Елеонора рохкає та рохкає всю дорогу на вулиці, – сміється Анна.

Незабаром до походів приєдналися собаки Анни. А потім школа купила 2 кіз та свиню Елеонору. Саме поява свині викликала в учнів найбільше радощів.

Хто не хоче піти в похід зі свинею? Вона королева школи. Її усі люблять, – розповідає Анна.



Кози й собака у поході / Фото з інстаграму Anna Sólveig Sicari

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про якихЗбалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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Поводиться, як собака

Елеонора Пігбі підходить до людей за ласощами й лягає на спину, щоб їй почесали живіт. Спершу свинку пробували вигулювати на повідку міськими вулицями. Але це їй не сподобалося – з'ясувалося, що тварина ненавидить тротуари.



Усі мешканці містечка обожнюють Елеонору / Фото з інстаграму Anna Sólveig Sicari

Після цього Елеонору взяли в похід на найближчу гору – і свині сподобалося. Відтоді вона ходить за людьми горами та лісами, стрибає з каменя на камінь і швиденько збігає донизу.

Елеонора відвідує не тільки школу, у якій "працює". Нещодавно свинку возили до будинку престарілих, щоб порадувати його мешканців.