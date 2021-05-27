Для ленивых: породы собак, с которыми не нужно гулять

Существуют песики, которые не требуют ежедневного выгула. Если вы не слишком любите прогулки два раза в день в любую погоду, обратите внимание именно на эти породы.

Но даже с собаками декоративных пород все же нужно гулять и воспитывать их. Впрочем, это можно делать не каждый день. Заботливые владельцы могут приучить своих любимцев ходить в туалет в лоток или на пеленку.

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Той-терьер



Той-терьер / Фото Vplate

Это одна из самых маленьких пород в мире. Той-терьерам не нужны регулярные прогулки, они прекрасно чувствуют себя в условиях квартиры.

Чихуахуа



Чихуахуа / Фото Unsplash

Эти собачки также могут несколько дней обходиться без прогулок. Но в случае необходимости будут сопровождать своего владельца куда угодно. Чихуахуа имеют крепкий иммунитет и прочную психику. Они спокойно будут оставаться дома одни, но любят внимание хозяев.

Йоркширский терьер

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Йоркширский терьер / Фото Unsplash

Эти маленькие собаки весьма чувствительны к холоду и жаре, поэтому долго находиться на улице для них даже вредно. Впрочем, собака не откажется от прогулки в хорошую погоду или в специальной одежде. Йорков можно приучить к пеленке или лотку и выгуливать иногда.

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Померанский шпиц



Шпиц / Фото Zoofanat

Собачки этой породы весят от 3 до 5 килограммов. Их удобно держать в квартире и можно выгуливать только по желанию хозяев. Шпицы могут бегать и двигаться даже на небольшой территории и быстро приучаются к лотку.