Что вы знаете о породах собак из кино: пройдите тест

Собаки – неотъемлемая часть кинематографа и идеальные герои кино. Часто их поступки, влияющие на сюжетную линию, напрямую связаны с особенностью породы.
Многие, посмотрев ленту, начинают увлекаться какой-то породой и планируют завести "собаку, как в фильме ..." Овчарки, лабрадоры, хаски и джек-рассел-терьеры даже поднимались в цене после какого-то фильма, в котором были главными героями.
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Предлагаем вам пройти тест о породах самых известных собак из фильмов, мультиков и сериалов.
Тест о породах собак из кино
Самые известные собаки-герои кино
В этом тесте есть вопросы о едва ли не самых популярных фильмах, в которых играли собаки. По крайней мере половину лент из этого перечня видел каждый. Некоторые из этих лент называются в честь главных героев – собачек.
Если вы забыли кличку щенка, которая не легла в название фильма, то приводим краткий перечень:
- Майло с "Маски";
- Джерри Ли с "К-9";
- Саманта из "Я, Легенда";
- Белла с "Путь домой";
- Энцо с "Глазами собаки";
- Бейли с "Путешествие хорошего собаки".