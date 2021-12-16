Пора фейерверков: практические советы, как уберечь собаку во время прогулки
Источник:24 канал
Новогодние праздники – радость для людей, но часто они оборачиваются огромным стрессом для домашних любимцев. Животные боятся громких фейерверков, звучащих почти в каждом дворе.
Почему собаки боятся фейерверков
Когда животные слышат резкие звуки, то испытывают сильный стресс. Люди также боятся громких звуков – но в отличие от животных способны понимать – реальная опасность или вымышленная.
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Из домашних любимцев больше всего стрессуют от фейерверков именно собаки. Коты обычно относятся к празднованию довольно безразлично, хотя бывают и исключения.
В период праздников животные могут испытывать сильный стресс / Фото Unsplash
Как отучить собаку бояться громких звуков
Для этого понадобится немало терпения и значительный промежуток времени. Обычно владельцы собак обращаются к кинологам, и те разрабатывают профессиональную программу, которая поможет преодолеть страх пиротехники.
- Следует начинать обучение с детства. Берите щенка с собой в места, где много людей, приучайте его к шуму транспорта и так далее.
- Предлагайте малышу играть шумящими и издающими громкие звуки предметами: например, воздушным шариками.
- Включайте собаке записи выстрелов, фейерверков и другое: сначала тихо, а затем громче.
- И только впоследствии можно переходить к реальной дрессировке. Обычно она заключается в том, что пиротехнику начинают запускать на значительном расстоянии от собаки, а затем все ближе. Проводить такое обучение следует только вместе с квалифицированным кинологом.
Правила безопасности в период праздников
Позаботьтесь о безопасности своего любимца на прогулке / Фото Unsplash
- Выгуливайте животное только на поводке. Даже воспитанная собака может испугаться и убежать от резкого шума.
- Надевайте на песика 2 ошейника или ошейник и шлейку. Также можно использовать 2 поводка. Это делают для того, чтобы животное не выскользнуло из одного ошейника от страха.
- Обязательно наденьте собаке адресник. Лучше всего – повесить его на отдельный шнурок и пусть животное носит аксессуар, не снимая.
- В период праздников старайтесь не гулять в темное время суток – ведь тогда взрывы фейерверков наиболее активны.
- Когда на улице шумно – не ведите животное на прогулку, лучше потерпеть и подождать.
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Как помочь любимцу пережить стресс
- Ни в коем случае не ругайте животное, успокаивайте его только ласковым тоном.
- Попробуйте заинтересовать собаку или кота любимым лакомством.
- Сделайте для животного уютное место, куда оно сможет прятаться. Часто любимцы во время фейерверков прячутся в ванную – позвольте им лежать там, временно перенесите туда подстилку.
- Следите, чтобы в миске всегда была свежая вода – стресс провоцирует жажду.
- Подумайте о растительных вариантах успокоительного для животных. Однако для выбора препарата и дозировки нужно обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом.