Пора фейерверков: практические советы, как уберечь собаку во время прогулки

Новогодние праздники – радость для людей, но часто они оборачиваются огромным стрессом для домашних любимцев. Животные боятся громких фейерверков, звучащих почти в каждом дворе.

Почему собаки боятся фейерверков

Когда животные слышат резкие звуки, то испытывают сильный стресс. Люди также боятся громких звуков – но в отличие от животных способны понимать – реальная опасность или вымышленная.

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Из домашних любимцев больше всего стрессуют от фейерверков именно собаки. Коты обычно относятся к празднованию довольно безразлично, хотя бывают и исключения.



В период праздников животные могут испытывать сильный стресс / Фото Unsplash

Как отучить собаку бояться громких звуков

Для этого понадобится немало терпения и значительный промежуток времени. Обычно владельцы собак обращаются к кинологам, и те разрабатывают профессиональную программу, которая поможет преодолеть страх пиротехники.

Следует начинать обучение с детства. Берите щенка с собой в места, где много людей, приучайте его к шуму транспорта и так далее.

Предлагайте малышу играть шумящими и издающими громкие звуки предметами: например, воздушным шариками.

например, воздушным шариками. Включайте собаке записи выстрелов, фейерверков и другое: сначала тихо, а затем громче.

сначала тихо, а затем громче. И только впоследствии можно переходить к реальной дрессировке. Обычно она заключается в том, что пиротехнику начинают запускать на значительном расстоянии от собаки, а затем все ближе. Проводить такое обучение следует только вместе с квалифицированным кинологом.

Правила безопасности в период праздников

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четырехлапых друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina®, чтобы ваш любимец оставался здоровым и счастливым.



Позаботьтесь о безопасности своего любимца на прогулке / Фото Unsplash

Выгуливайте животное только на поводке. Даже воспитанная собака может испугаться и убежать от резкого шума. Надевайте на песика 2 ошейника или ошейник и шлейку. Также можно использовать 2 поводка. Это делают для того, чтобы животное не выскользнуло из одного ошейника от страха. Обязательно наденьте собаке адресник. Лучше всего – повесить его на отдельный шнурок и пусть животное носит аксессуар, не снимая. В период праздников старайтесь не гулять в темное время суток – ведь тогда взрывы фейерверков наиболее активны. Когда на улице шумно – не ведите животное на прогулку, лучше потерпеть и подождать.

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Как помочь любимцу пережить стресс

Ни в коем случае не ругайте животное, успокаивайте его только ласковым тоном.

успокаивайте его только ласковым тоном. Попробуйте заинтересовать собаку или кота любимым лакомством.

Сделайте для животного уютное место, куда оно сможет прятаться. Часто любимцы во время фейерверков прячутся в ванную – позвольте им лежать там, временно перенесите туда подстилку.

– позвольте им лежать там, временно перенесите туда подстилку. Следите, чтобы в миске всегда была свежая вода – стресс провоцирует жажду.

Подумайте о растительных вариантах успокоительного для животных. Однако для выбора препарата и дозировки нужно обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

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