Пора фейерверков: практические советы, как уберечь собаку во время прогулки

16 декабря 2021 , 10:15
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Источник:

24 канал

Новогодние праздники – радость для людей, но часто они оборачиваются огромным стрессом для домашних любимцев. Животные боятся громких фейерверков, звучащих почти в каждом дворе.

Почему собаки боятся фейерверков

Когда животные слышат резкие звуки, то испытывают сильный стресс. Люди также боятся громких звуков – но в отличие от животных способны понимать – реальная опасность или вымышленная.

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Из домашних любимцев больше всего стрессуют от фейерверков именно собаки. Коты обычно относятся к празднованию довольно безразлично, хотя бывают и исключения.


В период праздников животные могут испытывать сильный стресс / Фото Unsplash

Как отучить собаку бояться громких звуков

Для этого понадобится немало терпения и значительный промежуток времени. Обычно владельцы собак обращаются к кинологам, и те разрабатывают профессиональную программу, которая поможет преодолеть страх пиротехники.

  • Следует начинать обучение с детства. Берите щенка с собой в места, где много людей, приучайте его к шуму транспорта и так далее.
  • Предлагайте малышу играть шумящими и издающими громкие звуки предметами: например, воздушным шариками.
  • Включайте собаке записи выстрелов, фейерверков и другое: сначала тихо, а затем громче.
  • И только впоследствии можно переходить к реальной дрессировке. Обычно она заключается в том, что пиротехнику начинают запускать на значительном расстоянии от собаки, а затем все ближе. Проводить такое обучение следует только вместе с квалифицированным кинологом.
Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четырехлапых друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina®, чтобы ваш любимец оставался здоровым и счастливым.

Правила безопасности в период праздников


Позаботьтесь о безопасности своего любимца на прогулке / Фото Unsplash

  1. Выгуливайте животное только на поводке. Даже воспитанная собака может испугаться и убежать от резкого шума.
  2. Надевайте на песика 2 ошейника или ошейник и шлейку. Также можно использовать 2 поводка. Это делают для того, чтобы животное не выскользнуло из одного ошейника от страха.
  3. Обязательно наденьте собаке адресник. Лучше всего – повесить его на отдельный шнурок и пусть животное носит аксессуар, не снимая.
  4. В период праздников старайтесь не гулять в темное время суток – ведь тогда взрывы фейерверков наиболее активны.
  5. Когда на улице шумно – не ведите животное на прогулку, лучше потерпеть и подождать.

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Как помочь любимцу пережить стресс

  • Ни в коем случае не ругайте животное, успокаивайте его только ласковым тоном.
  • Попробуйте заинтересовать собаку или кота любимым лакомством.
  • Сделайте для животного уютное место, куда оно сможет прятаться. Часто любимцы во время фейерверков прячутся в ванную – позвольте им лежать там, временно перенесите туда подстилку.
  • Следите, чтобы в миске всегда была свежая вода –  стресс провоцирует жажду.
  • Подумайте о растительных вариантах успокоительного для животных. Однако для выбора препарата и дозировки нужно обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом.

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Автор: Аліна Рудченко