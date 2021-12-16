Чому собаки бояться феєрверків

Коли тварини чують різкі звуки, то відчувають сильний стрес. Люди також бояться гучних звуків – але, на відміну від тварин, здатні відрізняти реальну небезпеку від вигаданої.

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З домашніх улюбленців найбільше стресують від феєрверків саме собаки. Коти зазвичай ставляться до святкувань досить байдуже, хоча бувають і виключення.



В період свят тварини можуть відчувати сильний стрес / Фото Unsplash

Як відучити собаку боятися гучних звуків

Для цього знадобиться чимало терпіння та значний проміжок часу. Зазвичай власники собак звертаються до кінологів, й ті розробляють фахову програму, що допоможе подолати страх піротехніки.

Варто починати навчання змалечку. Беріть цуценя із собою в місця, де є багато людей, привчайте його до шуму транспорту тощо.

Пропонуйте малюку гратися предметами, що шумлять та видають гучні звуки: наприклад, повітряні кульки.

наприклад, повітряні кульки. Включайте собаці записи пострілів, феєрверків тощо: спершу тихо, а потім гучніше.

спершу тихо, а потім гучніше. І тільки згодом можна переходити до реального дресирування. Зазвичай воно полягає у тому, що піротехніку починають запускати на значній відстані від собаки, а потім – усе ближче. Проводити таке навчання потрібно тільки разом із кваліфікованим кінологом.

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina®, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Правила безпеки в період свят



Подбайте про безпеку свого улюбленця на прогулянці / Фото Unsplash

Вигулюйте тварину тільки на повідку. Навіть вихований пес може злякатися та втекти від різкого шуму. Одягайте на песика 2 нашийники або нашийник і шлейку. Також можна використовувати 2 повідки. Це роблять для того, щоб тварина не вислизнула з одного нашийника від страху. Обов'язково одягніть собаці адресник. Найкраще – повішати його на окремий мотузок і нехай тварина носить його, не знімаючи. У період свят намагайтеся не гуляти в темну пору доби – адже тоді вибухи феєрверків найбільш активні. Коли на вулиці шумно – не ведіть тварину на прогулянку, краще потерпіти й зачекати.

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Як допомогти улюбленцю пережити стрес

У жодному разі не сваріть тварину, заспокоюйте її тільки ласкавим тоном.

заспокоюйте її тільки ласкавим тоном. Спробуйте зацікавити собаку або кота улюбленими ласощами.

Зробіть для тварини затишне місце, куди вона зможе ховатися. Часто улюбленці під час феєрверків ховаються у ванну кімнату – дозвольте їм лежати там, тимчасово перенесіть туди підстилку.

– дозвольте їм лежати там, тимчасово перенесіть туди підстилку. Стежте, щоб в мисці завжди була свіжа вода – стрес провокує спрагу.

Подумайте про рослинні варіанти заспокійливого для тварин. Однак для вибору препарату та дозування потрібно обов'язково проконсультуватися з ветеринарним лікарем.

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