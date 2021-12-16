Чому собаки бояться феєрверків
Коли тварини чують різкі звуки, то відчувають сильний стрес. Люди також бояться гучних звуків – але, на відміну від тварин, здатні відрізняти реальну небезпеку від вигаданої.
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З домашніх улюбленців найбільше стресують від феєрверків саме собаки. Коти зазвичай ставляться до святкувань досить байдуже, хоча бувають і виключення.
В період свят тварини можуть відчувати сильний стрес / Фото Unsplash
Як відучити собаку боятися гучних звуків
Для цього знадобиться чимало терпіння та значний проміжок часу. Зазвичай власники собак звертаються до кінологів, й ті розробляють фахову програму, що допоможе подолати страх піротехніки.
- Варто починати навчання змалечку. Беріть цуценя із собою в місця, де є багато людей, привчайте його до шуму транспорту тощо.
- Пропонуйте малюку гратися предметами, що шумлять та видають гучні звуки: наприклад, повітряні кульки.
- Включайте собаці записи пострілів, феєрверків тощо: спершу тихо, а потім гучніше.
- І тільки згодом можна переходити до реального дресирування. Зазвичай воно полягає у тому, що піротехніку починають запускати на значній відстані від собаки, а потім – усе ближче. Проводити таке навчання потрібно тільки разом із кваліфікованим кінологом.
Правила безпеки в період свят
Подбайте про безпеку свого улюбленця на прогулянці / Фото Unsplash
- Вигулюйте тварину тільки на повідку. Навіть вихований пес може злякатися та втекти від різкого шуму.
- Одягайте на песика 2 нашийники або нашийник і шлейку. Також можна використовувати 2 повідки. Це роблять для того, щоб тварина не вислизнула з одного нашийника від страху.
- Обов'язково одягніть собаці адресник. Найкраще – повішати його на окремий мотузок і нехай тварина носить його, не знімаючи.
- У період свят намагайтеся не гуляти в темну пору доби – адже тоді вибухи феєрверків найбільш активні.
- Коли на вулиці шумно – не ведіть тварину на прогулянку, краще потерпіти й зачекати.
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Як допомогти улюбленцю пережити стрес
- У жодному разі не сваріть тварину, заспокоюйте її тільки ласкавим тоном.
- Спробуйте зацікавити собаку або кота улюбленими ласощами.
- Зробіть для тварини затишне місце, куди вона зможе ховатися. Часто улюбленці під час феєрверків ховаються у ванну кімнату – дозвольте їм лежати там, тимчасово перенесіть туди підстилку.
- Стежте, щоб в мисці завжди була свіжа вода – стрес провокує спрагу.
- Подумайте про рослинні варіанти заспокійливого для тварин. Однак для вибору препарату та дозування потрібно обов'язково проконсультуватися з ветеринарним лікарем.