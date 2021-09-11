Используя их в определенном порядке, каждый из них имеет свой дизайн и назначение. Ранее такое поведение ученые выявляли только у приматов, в частности шимпанзе и обезьян-капуцинов.

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Исследование какаду

Такое открытие сделала группа исследователей из Лаборатории Танимбар Гоффин в Индонезии, которые годами изучают какаду. Во время своего эксперимента они несколько месяцев держали в вольере 15 диких птиц, а затем выпустили их на волю.

Вольер для какаду / Фото vetmeduni

Ничего особенного не произошло, когда попугаям давали основные продукты, такие как папайя и кокосовые орехи. Однако все изменилось, когда им предложили более сложные фрукты под названием морское манго или вавай.

Этот небольшой плод имеет крепкую косточку наполненную семенами. Очевидно птицы считают их очень вкусными и сытными. Поэтому ученым удалось увидеть, как один из какаду быстро создал не один, а три разных типа инструментов, которые он последовательно использовал, чтобы добраться до внутренностей косточки.

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Изготовление инструментов

Сначала птица съела всю мякоть плода и обнажила косточку.

Потом какаду отломил с дерева небольшую ветку и клювом снял с нее кору, а на одном конце сделал клин. Языком он протолкнул клин в косточку и открыл ее.

Далее какаду сделал еще один инструмент, который был немного уже, и прорвал им жесткую оболочку вокруг семени.

И наконец он изготовил плоский инструмент, который использовал как ложку, чтобы зачерпнуть семена.

Ученые говорят, что из 15 подопытных птиц такое поведение они заметили лишь у двух из них. Однако некоторые из этих инструментов ученые видели в дикой природе, которые какаду выбросили после их использования. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что эти птицы делятся друг с другом своими знаниями.

Исследователи из Лаборатории Танимбар Гоффин в Индонезии / Фото vetmeduni

Смотрите видео, как какаду изготавливает инструменты

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