Використовуючи їх у певному порядку, кожен з них має свій дизайн і призначення. Раніше таку поведінку науковці виявляли лише у приматів, зокрема шимпанзе та мавп-капуцинів.
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Дослідження какаду
Таке відкриття зробила група дослідників з Лабораторії Танімбар Гоффін в Індонезії, які роками вивчають какаду. Під час свого експерименту вони кілька місяців тримали у вольєрі 15 диких птахів, а потім випустили їх на волю.
Вольєр для какаду / Фото vetmeduni
Нічого особливого не сталося, коли папугам давали основні продукти харчування, такі як папайя та кокосові горіхи. Однак все змінилося, коли їм запропонували більш складні фрукти під назвою морське манго або вавай.
Цей невеликий плід має міцну кісточку наповнену насінням. Очевидно птахи вважають їх дуже смачними і поживними. Тож вченим вдалося побачити, як один із какаду швидко створив не один, а три різні типи інструментів, які він послідовно використовував, щоб дістатися нутрощів кісточки.
Виготовлення інструментів
- Спочатку птаха з’їла усю м’якоть плоду та оголила кісточку.
- Потім какаду відламав з дерева невеличку гілку та дзьобом зняв з неї кору, а на одному кінці зробив клин. Язиком він проштовхнув клин у кісточку та відкрив її.
- Далі какаду зробив ще один інструмент, який був трохи вужчим, та прорвав ним жорстку оболонку навколо насіння.
- І насамкінець він виготовив плоский інструмент, який використовував як ложку, щоб зачерпнути насіння.
Вчені кажуть, що із 15 піддослідних птахів таку поведінку вони помітили лише у двох з них. Проте деякі з цих інструментів науковці бачили у дикій природі, які какаду викинули після їх використання. На думку дослідників, це свідчить про те, що ці птахи діляться один з одним своїми знаннями.
Дослідники з Лабораторії Танімбар Гоффін в Індонезії / Фото vetmeduni
Дивіться відео, як какаду виготовляє інструменти
5 цікавих фактів про какаду
- Слово "какаду" утворилося від малайського "kokatoe", що в перекладі означає "кусачки". Таку назву птиця отримала через свій потужний великий дзьоб.
- У зграї птахів какаду постійно перегукуються один з одним і навіть легко розрізняють голоси саме своїх родичів.
- Коли частина зграї шукає їжу на землі, інші уважно дивляться по сторонах, чи немає небезпеки.
- У вихованні дітей беруть участь обоє батьків, а коли пташеняті виповнюється 2 місяці, воно покидає гніздо і стає самостійним. Таким чином сім’я розпадається і всі її члени приєднуються до зграї.
- Деякі какаду створюють пару на все життя, і якщо один гине, то інший впадає у глибоку депресію.