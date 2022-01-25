Как понять своего кота: причины удивительных привычек пушистых любимцев

Коты – очень разумные создания. Часто владельцы не могут объяснить некоторые черты поведения, которые присущи этим домашним питомцам.

Многие привычки можно объяснить инстинктами пушистиков. Узнайте, почему ваш любимец иногда удивляет своими оригинальными поступками.

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Какие привычки присущи почти всем котам

Пьют из-под крана



Кошки любят пить проточную воду / Фото Pixabay

Проточная вода кажется кошкам вкуснее стоячей. Это происходит на уровне инстинктов. В дикой природе кошки пытаются избегать застоявшейся воды, ведь там быстро размножаются вредные бактерии.

Также коты могут избегать своей миски с водой, потому что та могла впитать в себя посторонние запахи. Особенно часто это происходит с пластиковой посудой.

Достают еду из миски



Нередко кошки разбрасывают еду / Фото Unsplash

Хозяева часто ругают котиков, потому что те "мусорят" во время приема пищи. Однако пушистики имеют для этого серьезную причину.

Дело в том, что усы кота во время еды могут прикасаться к краям миски. На усах расположено множество нервных окончаний, и такая ситуация неприятна для животного. Поэтому пушистики достают пищу из миски и употребляют ее с пола.

Приносят хозяевам добычу



Коты часто приносят хозяевам добычу / Фото Unsplash

Хозяева пушистиков привыкают, что кот может принести с улицы не только мелких животных и птиц, но и довольно необычные вещи. Например, листья, яблоки и даже украденные вещи.

Все это кот считает своей добычей. Инстинкт заставляет животное нести добычу хозяевам, чтобы те "научились охотиться".

Дело в том, что в природе кошки подобным образом учат охотиться своих малышей. А домашние кошки переносят это поведение на людей.

Трутся о человека



Так коты демонстрируют свои товарищеские намерения / Фото Unsplash

Этот жест является символом любви и товарищеских побуждений котика. Любимцы могут тереться о ноги хозяев, когда сильно загрустили. Кроме того, так кот "метит" вас своим запахом – ведь пушистики считают хозяев своей территорией.

Также коты могут тереться и о новых людей, которые приходят в ваш дом. Так они здороваются с гостем, выражают свое доверие и вместе с тем исследуют нового человека.

Прихотливость в пище

Пушистые гурманы могут быть очень прихотливы в выборе корма. Зачастую им очень сложно подобрать рацион, который они будут есть с удовольствием.

В помощь владельцам может прийти линейка GOURMET™ PERLE DUO. С ней вы каждый день сможете радовать любимца новыми вкусами.

Какой из утонченных рецептов котик может съесть сегодня?

GOURMET™ Perle создал линейку Duo: тщательно подобранные комбинации нежных кусочков, измельченных в минифиле с изысканными мясными и рыбными вкусами, которые приготовлены с заботой и подаются во вкусной подливке на радость Вашему привередливому любимцу.

GOURMET™ Perle Duo – рецепт двойного наслаждения для поклонников утонченных деликатесов на каждый день.



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GOURMET™ PERLE DUO с океанической рыбой и тунцом

GOURMET™ PERLE DUO с лососем и сайдой

GOURMET™ PERLE DUO с телятиной и уткой

GOURMET™ PERLE DUO с курицей и говядиной

На выбор котикам предлагают корма из линейки GOURMET™ PERLE DUO с мясом: телятиной и уткой или курицей и говядиной. Среди кормов с рыбой они могут выбирать между лососем и сайдой и рыбой с тунцом.

Пушистые гурманы могут попробовать все вкусы поочередно и выбрать те, которыми будут наслаждаться ежедневно.

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В скором времени пушистые гурманы смогут отведать 2 интересных новинки из серии Gourmet Perle. Их можно найти в зоомагазинах вашего города. Детальнее о них узнавайте в следующих статьях.

Непременно побалуйте своего пушистого гурмана вкусами двойных рецептов от GOURMET™ PERLE DUO. GOURMET™ PERLE DUO – рецепт двойного наслаждения для поклонников утонченных деликатесов на каждый день.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.