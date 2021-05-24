Дергали, издевались и загоняли в угол: как помочь медвежатам и львятам из зоопарка

Украинская зоозащитная организация UAnimals просит помочь собрать средства на лечение животных. Львят и медвежат спасли с Ясногородской страусиной фермы.

Этих животных отлучили от матери совсем крошечными. Медвежата и львята жили в контактном зоопарке, где их без конца носили на руках, дергали и загоняли в угол, чтобы сделать фото.

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Животные не имели надлежащих условий содержания – на них только зарабатывали деньги. Благодаря митингам, заявлениям и огласке малышей сумели спасти из фермы. Сейчас животные находятся в реабилитационных центрах.



Животных спасли из контактного зоопарка / Фото UAnimals

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Но впереди медвежат и львят ждут операции, длительное лечение и реабилитация. Украинцев просят присоединиться к проекту помощи нещасным животным.

Помочь животным

Спасенные медвежата играют в реабилитационном центре