Цих тваринок відлучили від матері зовсім крихітними. Ведмежата й левенята жили в контактному зоопарку, де їх без кінця носили на руках, смикали, шарпали й заганяли в кут, щоб зробити фото.

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Тваринки не мали належних умов утримання – на них тільки заробляли гроші. Завдяки мітингам, заявам та розголосу малюків зуміли врятувати з ферми. Зараз тварини перебувають у реабілітаційних центрах.



Тварин врятували з контактного зоопарку / Фото UAnimals

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Але попереду на ведмежат та левенят чекають операції, тривале лікування та реабілітація. Українців просять долучитися до проєкту допомоги бідолашним тваринкам.

Допомогти тваринкам можна на спеціальному сайті.

Врятовані ведмежата бавляться у реабілітаційному центрі