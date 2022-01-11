Как помочь бездомным животным: приют "Сириус" запустил собственный чат-бот

Приют для бездомных животных "Сириус" запустил собственный чат-бот в социальной сети Viber. Он создан специально для помощи четырехлапым.

Известно, что все полученные средства будут использоваться для питания, лечения и создания комфортных условий для животных до момента попадания в новую семью.

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В самом мессенджере каждый пользователь сможет внести денежный вклад, выбрав любую сумму.

"Мы ставили своей целью быть более удобными, понятными и доступными для твоей благодетельности – и мы это сделали", – отметили в фейсбуке представители приюта.



Помощь животным / Фото вайбер

Как помочь

Переходи по ссылке – https://sirius.abots-prod.com/bot.

Присоединяйся к чат-боту и помогай хвостикам вместе с нами.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Разработка чат-бота стала возможной при финансовой поддержке украинского благотворительного семейного фонда Zagoriy Foundation.

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Сообщение Приюта для бездомных животных Сириус

Гавкастическая новость!

Мы ставили своей целью быть более удобными, понятными и доступными для твоей благодетельности – и мы это сделали!

Теперь поддержать деятельность приюта Сириус можно за пару кликов с помощью приложения Viber в твоем смартфоне.

Как помочь хвостикам:

переходи по ссылке – https://sirius.abots-prod.com/bot.

присоединяйся к чат-боту и помогай хвостикам вместе с нами.

Разработка чат-бота стала возможной при финансовой поддержке украинского благотворительного семейного фонда Zagoriy Foundation.