Как помочь бездомным животным: приют "Сириус" запустил собственный чат-бот
Приют для бездомных животных "Сириус" запустил собственный чат-бот в социальной сети Viber. Он создан специально для помощи четырехлапым.
Известно, что все полученные средства будут использоваться для питания, лечения и создания комфортных условий для животных до момента попадания в новую семью.
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В самом мессенджере каждый пользователь сможет внести денежный вклад, выбрав любую сумму.
"Мы ставили своей целью быть более удобными, понятными и доступными для твоей благодетельности – и мы это сделали", – отметили в фейсбуке представители приюта.
Помощь животным / Фото вайбер
Как помочь
- Переходи по ссылке – https://sirius.abots-prod.com/bot.
- Присоединяйся к чат-боту и помогай хвостикам вместе с нами.
Разработка чат-бота стала возможной при финансовой поддержке украинского благотворительного семейного фонда Zagoriy Foundation.
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Сообщение Приюта для бездомных животных Сириус
Гавкастическая новость!
Мы ставили своей целью быть более удобными, понятными и доступными для твоей благодетельности – и мы это сделали!
Теперь поддержать деятельность приюта Сириус можно за пару кликов с помощью приложения Viber в твоем смартфоне.
Как помочь хвостикам:
- переходи по ссылке – https://sirius.abots-prod.com/bot.
- присоединяйся к чат-боту и помогай хвостикам вместе с нами.
Разработка чат-бота стала возможной при финансовой поддержке украинского благотворительного семейного фонда Zagoriy Foundation.