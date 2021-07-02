"Окно жизни" для щенков и котят: как замечательная инициатива спасла десяток животных

В польском городке Александров-Лодзский действует инициатива "окно жизни" для маленьких котят и щенков. Раз в месяц в местный приют можно принести животных и не переживать об их дальнейшей судьбе.

Впрочем, все не совсем просто и беззаботно: в обмен на щенков или котят хозяева должны простерилизовать свою собаку или кошку, которая их родила. Так в Польше борются с бесконтрольным размножением животных.

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Как работает "окно жизни"

Приют в городе Александров-Лодзский – первый в Польше, где начало действовать "окно жизни". Его открыли при содействии власти: проект в основе финансируют из городского бюджета. Кроме того, чиновники просят неравнодушных горожан тоже поддерживать приют благотворительными взносами.



"Окно жизни" – шанс на спасение для "ненужных" котят / Фото приюта Александров-Лодзского

Правила оставления животных

Каждый первый четверг месяца можно принести котят или щенков в возрасте до 6 месяцев.

Условием является то, что мать, которая их родила, должна быть стерилизована.

Стерилизацию проводят в центре бесплатно.

Животных могут оставлять там не только жители Александрова, но и целая провинция.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

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Все животные, которые остались в "окне жизни" получают профессиональную ветеринарную помощь, пока им не найдут новый дом. Это, как отмечают инициаторы, – шанс спасти многих щенков и котят.

На своей фейсбук-странице приют регулярно размещает фото и описание животных, которым нужна адопция. Так и пристраивают многих "найденышей".

Какие успехи в этом проекте

Такие, на которые даже не надеялись волонтеры. За последние 2 месяца принесли более 60 четвероногих. 45 найденышей из "окна жизни" получили свой новый дом.

Акцию, безусловно, планируют продолжать, ведь она показала положительный результат. Малыши – не погибли, получив шанс на жизнь, а их матери стали стерилизованными.

К тому же приют работает превентивно: например, на въездных дорогах к Александрова разместил информационные билборды. Так зоозащитники напоминают о важности адопции, стерилизации и предотвращении беспризорности.