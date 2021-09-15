Полосатые бандиты: 20 забавных и милых фото енотов со всего мира
Источник:Boredpanda
Еноты редко оставляют равнодушными любителей животных. Эти пушистики имеют на морде маску, что делает их похожими на настоящих "бандитов".
Еноты – очень хитрые животные. Возможно, именно поэтому мы их так любим – ведь хитрость побуждает их на безрассудные и очень смешные поступки. Посмотрите подборку веселых фото с енотами, чтобы поднять себе настроение.
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