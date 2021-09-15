Полосатые бандиты: 20 забавных и милых фото енотов со всего мира

15 сентября 2021 , 20:06
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Источник:

Boredpanda

Еноты редко оставляют равнодушными любителей животных. Эти пушистики имеют на морде маску, что делает их похожими на настоящих "бандитов".

Еноты – очень хитрые животные. Возможно, именно поэтому мы их так любим – ведь хитрость побуждает их на безрассудные и очень смешные поступки. Посмотрите подборку веселых фото с енотами, чтобы поднять себе настроение.

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  1. Ему все равно что от него пахнет мусором, главное – обнять друга


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Замечательное место для вечеринки


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Этот енот – искусный всадник


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. К зиме готов


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Молится на снеки


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. В баре с друзьями


Фото фейсбук-страница Raccooncore

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

  1. "Психологическая помощь. Доктор внутри"


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Последний огурчик в банке


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Поймали на месте преступления


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Искусный охотник на сосиски


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Вор за стеклом


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Никого не напоминает?


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Лучше не трогать его еду


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Этот енот умеет выбирать вкусности


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Специальный енот для мытья пола


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Украл и о чем не жалеет


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Вероятно, этот хитрый зверь "потерял сознание" от голода


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Когда вкусняшки действительно по душе


Фото фейсбук-страница Raccooncore

  1. Пришел по своим енотовым делам


Фото фейсбук-страница Raccooncore

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  1. Когда лапки слишком короткие


Фото фейсбук-страница Raccooncore

Автор: Аліна Рудченко