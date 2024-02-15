Влюбленные пингвины на сине-желтом закате: полярники очаровали сеть фото пернатых

Пингвины считаются одними из самых верных животных с самыми романтичными повадками в мире птиц. Пернатые находят пару раз и на всю жизнь.

Ко Дню Валентина, который праздновали 14 февраля, в Национальном антарктическом научном центре показали кадр невероятной красоты. На фото влюбленные пингвины на фоне сине-желтого заката.

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Влюбленные пингвины на сине-желтом закате солнца

Украинские полярники призвали ценить каждое мгновение рядом с любимыми. Ведь как бы ни было сейчас сложно, мы никогда не вернем время назад, счастливые минуты вместе будут согревать воспоминаниями даже в самых длительных разлуках.

Пусть Любовь победит зло и тьму. А фото влюбленных пингвинчиков на фоне сине-желтого антарктического неба даст нам еще больше веры в эту Победу,

– подписали фото полярники.

Влюбленные пингвины на сине-желтом закате / Фото Сергея Глотова

В Одессе выбрали пару года среди животных

В Одесском зоопарке 13 февраля закончилось голосование за самую романтичную пару животных в честь Дня святого Валентина 2024 года.

Всего было представлено 9 кандидатов. В конкурсе участвовали овцы, рыбки, гуси, белые львы и лебеди, а также верблюды и фламинго. Но победу одержала пара овец.