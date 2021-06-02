Отныне реакция собак на каннабис перестанет быть поводом для обыска. Поскольку большинство служебных собак обучены искать несколько видов наркотиков сразу – их услуги больше не нужны.

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Полицейским придется обучать новых собак / Фото AP

Собакам невозможно объяснить, что марихуана отныне является легальной. Они и дальше будут реагировать на нее. Это может стать аргументом для защиты наркодилеров.

Обычно, когда наркокурьеры и наркодилеры доставляют запрещенные вещества, в машине всегда есть марихуана. Любой достойный адвокат скажет: "Ну, ваша собака среагировала на легальное вещество, а не на запрещенные препараты. Обыск был незаконным", – рассказывают кинологи.

Поэтому сейчас полицейские покупают и обучают новых собак. На подготовку одного хвостатого работника тратят 15 000 долларов. Некоторые участки не имеют таких средств и вынуждены закрывать свои кинологические отделы.



Подготовка служебной собаки стоит 15 000 долларов / Фото AP