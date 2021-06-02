Відтепер реакція собак на канабіс перестане бути приводом для обшуку. Оскільки більшість службових псів навчені шукати кілька видів наркотиків одразу – їх послуги більше не потрібні.

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Поліцейським доведеться навчати нових собак / Фото AP

Собакам неможливо пояснити, що марихуана відтепер є легальною. Вони й далі будуть реагувати на неї. Це може стати аргументом для захисту наркодилерів.

Зазвичай, коли наркокур'єри та наркодилери доставляють заборонені речовини, в машині завжди є марихуана. Будь-який гідний адвокат скаже: "Ну, ваш собака зреагував на легальну речовину, а не на заборонені препарати. Обшук був незаконним", – розповідають кінологи.

Тому зараз поліцейські купують і навчають нових собак. На підготовку одного хвостатого працівника витрачають 15 тисяч доларів. Деякі дільниці не мають таких коштів і змушені закривати свої кінологічні відділи.



Підготовка службового собаки коштує 15 тисяч доларів / Фото AP

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.