Показали язык: 10 забавных фото котов, которые "дразнят" людей

10 октября 2021 , 13:48
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Источник:

Boredpanda

Все котики время от времени высовывают язык, независимо от возраста или породы. А некоторые ловкие хозяева успевают поймать эти веселые моменты на камеру.

Существуют даже целые сообщества, посвященные фотография котов с высунутым языком. В частности, такое направление есть  на популярном ресурсе Reddit. Веселые котики показывают язык – наслаждайтесь этой фотоподборкой.

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

Автор: Аліна Рудченко