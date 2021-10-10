Показали язык: 10 забавных фото котов, которые "дразнят" людей
10 октября 2021 , 13:48Читати новину українською
Источник:Boredpanda
Все котики время от времени высовывают язык, независимо от возраста или породы. А некоторые ловкие хозяева успевают поймать эти веселые моменты на камеру.
Существуют даже целые сообщества, посвященные фотография котов с высунутым языком. В частности, такое направление есть на популярном ресурсе Reddit. Веселые котики показывают язык – наслаждайтесь этой фотоподборкой.
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Фото Reddit