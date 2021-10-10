Существуют даже целые сообщества, посвященные фотография котов с высунутым языком. В частности, такое направление есть на популярном ресурсе Reddit. Веселые котики показывают язык – наслаждайтесь этой фотоподборкой.

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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