Дон Колдуэлл, ведущий программы "Знай свои мемы", объясняет, как и почему капибара стала одной из самых популярных вирусных животных в соцсетях.
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Мужчина поделился историей становления капибар в мем-сообществе и рассказал, почему почти каждый пост с этими животными становится популярным.
Это самый большой живой грызун на Земле и одно из самых расслабленных животных в мире. Кокосовая собачка... 2021 год стал временем, когда капибары действительно завоевали Интернет,
– сказал Колдуэлл.
Очаровательные капибары заполонили интернет и стали мем-звездами / Коллаж 24 канала с фото соцсетей
За 15 лет капибары захватили мир
Колдуэлл рассказывает, что до 2006 года капибары не были известны на Западе. Все изменилось после того, как в местном японском зоопарке мужчина по имени Катсухито Ватанабе увидел больших грызунов, похожих на морскую свинку, и собаку средних размеров.
Капибары стали любимыми животными Ватанабе. Японец делал все возможное, чтобы о замечательных животных узнал весь мир: создал страницу, где фотографировал капибар, создал фан-сообщество кокосовых собачек, и заявил, что посвящает свою жизнь этим животным.
Ватанабе нашел новое увлечение – фотографировать капибар / Фото с сайта Катсухито
Мужчина даже изменил свою профессию – он стал фотографом капибар и их жизни.
За 15 лет Ванатабе сделал сотни тысяч фотографий капибар и стал удивительно популярным – на фейсбук мужчины уже подписалось почти 150 тысяч человек.
Также он ведет свой блог на ютубе, где выставляет милые видео капибары.
Кроме этого, мужчина создает свой мерч – календари, книги и блокноты с животными.
Календарь с капибарой, который создал Ватанабе / Фото с фейсбука Катсухито
Поэтому, если вы увидели где-то фотографию с забавными животными, или смешное видео – скорее всего, это работа Ватанабе, который стал одержим капибарами и не собирается останавливаться.
Колдуэлл объяснил, как капибары стали мемом: смотрите видео
Действительно ли капибары такие милые
Хотя на видео или фото капибары выглядят довольно мирно, на самом деле эти животные могут принести много вреда людям. Недавно в аргентинском элитном поселке Нордельта произошло нашествие капибар – животные, которые раньше жили здесь, вернулись и начали нападать на домашних любимцев, портить растения и мусорить на улицах.
На самом деле это не произошло случайно – еще в 1999 году экологи призвали застройщиков не создавать здесь поселок – водные угодья рядом были домом капибар, которые через 20 лет решили "отомстить" жителям.