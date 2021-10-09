Дон Колдвелл, ведучий програми "Знай свої меми", пояснює, як і чому капібара стала однією з найпопулярніших вірусних тваринок у соцмережах.

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Чоловік поділився історією становлення капібар у мем-спільноті та розповів, чому чи не кожен допис з цими тваринами стає популярним.

Це найбільший живий гризун на Землі і одна з найбільш розслаблених тварин у світі. Кокосовий песик… 2021 рік став часом, коли капібари справді завоювали Інтернет,

– сказав Колдвелл.

Чарівні капібари заполонили інтернет та стали мем-зірками / Колаж 24 каналу з фото соцмереж

За 15 років капібари захопили світ

Колдвелл розповідає, що до 2006 року капібари не були відомі на Заході. Все змінилося після того, як у місцевому японському зоопарку чоловік на ім’я Катсухіто Ватанабе побачив великих гризунів, схожих на морську свинку та собаку середніх розмірів.

Капібари стали улюбленими тваринами Ватанабе. Японець робив усе можливе, щоб про чудових тваринок дізнався весь світ: створив сторінку, де фотографував капібар, створив фан-спільноту кокосових песиків, та заявив, що присвячує своє життя цим тваринам.

Ватанабе знайшов нове захоплення – фотографувати капібар / Фото з сайту Катсухіто

Чоловік навіть змінив свою професію – він став фотографом капібар та їх життя.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

За 15 років Ванатабе зробив сотні тисяч світлин капібар та став навдивовижу популярним – на фейсбук чоловіка вже підписалося майже 150 тисяч людей.

Також він веде свій блог на ютубі, де виставляє милі відео з капібарами.

Окрім цього чоловік створює свій мерч – календарі, книги та блокноти з тваринками.

Календар з капібарою, який створив Ватанабе / Фото з фейсбука Катсухіто

Тож, якщо ви побачили десь світлину з кумедними тваринками, чи смішне відео – скоріш за все, це робота Ватанабе, який став одержимий капібарами та не збирається зупинятися.

Колдвелл пояснив, як капібари стали мемом: дивіться відео