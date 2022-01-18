Как поют тюлени: исследователи станции "Академик Вернадский" зафиксировали поразительный звук

В районе станции "Академик Вернадский" украинские ученые приступили к акустическим исследования тюленей Ведделла. Результаты были опубликованы в социальной сети фейсбук.

Известно, что тюлени Ведделла – самые южные млекопитающие, которые прекрасно приспособленные к жизни в одном из самых холодных регионов планеты.

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Эти животные могут задерживать дыхание и оставаться под водой около полутора часов подряд. А чтобы проглотить воздух, делают лунки или используют трещины во льду.

Ранее было известно о 30 типах звуков, которые могут издавать тюлени. Однако недавно исследователи смогли обнаружить еще 9.

Они могут издавать "чириканье", "свисты" и "трели", которые иногда даже могут напоминать звуки бластеров из "Звездных войн". Где-то пятая часть подводного пения происходит как раз на таких частотах – выше диапазона человеческого слуха: от 20 до 50 кГц, а некоторые могут достигать 200 кГц.



Тюлени / Фото Оксана Савенко

"Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Ведделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы. Хотя эти тюлени и имеют хорошее зрение, но когда света нет несколько месяцев, то им нужен другой способ получения базовой информации об окружающем мире, например, чтобы находить лунки или добычу", – отмечают ученые.

Кроме того, поскольку высокочастотные звуки преодолевают меньшие расстояния, чем низкочастотные, тюлени могут использовать их для общения с другими особями, не привлекая хищников.

Какие звуки записали ученые

Во время сезона размножения Ведделей украинские ученые круглосуточно записывали их подводное пение. Для этого в 2 проливах, которые активно использовали животные, были установлены акустические рекордеры. Исследователи получили многочисленные записи самцов, самок и детенышей.

Смотрите видео со звуками тюленей:

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Сообщение Национального антарктического научного центра

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Песни над Антарктическим льдом: как на "Вернадском" исследуют звуки тюленей Ведделла

Этой весной украинские ученые начали акустические исследования тюленей Ведделла в районе станции "Академик Вернадский". Послушайте, какие "пение" они записали!!!

Рассказываем, как и зачем учёные это делали.

Тюлени Ведделла – самые южные млекопитающие, прекрасно приспособленные к жизни в одном из самых холодных регионов планеты. Они способны задерживать дыхание и оставаться под водой почти полтора часа подряд, иногда ныряя на глубину более 600 м. Чтобы проглотить воздух, делают лунки или используют трещины во льду.

В общей сложности было известно о 30 типах звуков в репертуаре этих животных, но недавно было обнаружено еще 9 типов – в ультразвуковом спектре. Это разные "чириканье", "свисты" и "трели", иногда даже напоминающие звуки бластеров из "Звездных войн". Где-то пятая часть подводного пения происходит как раз на таких частотах – выше диапазона человеческого слуха: от 20 до 50 кГц, а некоторые могут достигать 200 кГц.

Ранее считалось, что ластоногим такие высокочастотные звуки не присущи, так что их функциональное значение ученым еще предстоит выяснить.

Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Ведделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы. Хотя эти тюлени и имеют хорошее зрение, но когда света нет несколько месяцев, то им нужен другой способ получения базовой информации об окружающем мире, например, чтобы находить лунки или добычу.

Кроме того, поскольку высокочастотные звуки преодолевают меньшие расстояния, чем низкочастотные, тюлени могут использовать их для общения с другими особями, не привлекая хищников.

Во время сезона размножения Ведделей (с сентября по ноябрь) украинские ученые круглосуточно записывали их подводное пение. Для этого в двух проливах у нашего острова в лунках, активно использовавших животные, были установлены 2 акустических рекордера. Исследователи получили многочисленные записи самцов, самок и детенышей.

Анализ данных с помощью специальной программы позволит получить новую информацию о звуках и подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре. Также наши исследования помогут установить особенности вокализаций животных всех возрастов и пола и выяснить, отличаются ли диалекты тюленей Ведделла из районов архипелага Вильгельма (то есть вблизи "Вернадского") и моря Росса (Западная Антарктика, где проводят исследования ученые с американской станции "Мак- Мердо").

Спасибо за фото и интересную информацию биологине 26-й УАЭ Оксане Савенко.