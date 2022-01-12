Похожа на толстовку: какие особенности имеет сумка кенгуру

Рик Шварц, который является инспектором по уходу за животными, рассказал, какие ощущения испытывает кенгуренок в сумке своей мамы.

Перед тем как начать знакомиться с миром, детеныш кенгуру проводит в сумке мамы от 4,5 до 5 месяцев. Впоследствии малыш начинает постепенно от нее удаляться.

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Между 10 – 12 месяцами кенгурёнок отлучается от груди и не возвращается в сумку.

"Думайте о сумке кенгуру, как о толстовке с капюшоном, одетой задом наперед. Капюшон толстовки – это мешочек, а завязки – мышцы матери, которые она использует, чтобы открывать и закрывать его. Если она этого захочет, он немного откроется ", – объяснил Рик Шварц.



Кенгуру / Фотографии National Geographic Kids

По его словам, во внутренней части сумки текстура как кожа кенгуру и отсутствует шерсть. Она считается мягкой и очень теплой, как температура самки кенгуру.

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Известно, что самка кенгуру рождает раз в год после 1 месяца беременности. Детеныш при рождении имеет размер примерно 2 сантиметра.

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В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.