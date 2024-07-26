"Ездят на фронт и дают лапу": как пушистые сPETSназначенцы Мавик и Лео радуют пограничников

Недавно пограничники Карпатского отряда вернулись с ротации с двумя новыми четвероногими любимцами. Они взяли на воспитание черного кота, по имени Мавик, и пестрого, по имени Лео.

В ГПСУ пушистиков назвали "пограничными сРЕТЅпризначенцами". Соответствующими кадрами поделились в своих социальных сетях.

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Как боевые коты Мавик и Лео радуют пограничников

Так, черный кот, по имени Мавик, попал во Львовскую область из Харькова. Еще в 2023 году пограничники нашли напуганного котенка, оказали ему помощь и решили забрать с собой.

Он спокойный. Родился на востоке во время обстрелов – боевой кот,

– рассказывает военный под псевдонимом "Рай".

Последние два года Мавик сопровождает военных на передовой, а также остается с подразделением во время ротаций. Этот пушистый котик взял на себя важную задачу – отпугивать мышей от блиндажа. Поражает то, что Мавик даже научился подавать лапу по команде, живя среди солдат.

Пушистики радуют военных: смотрите видео

Пестрого кота Лео со Львовщины пограничнику с позывным "Кабан" подарила теща. Этот хвостик также ездит на передовую и предупреждает военных об обстрелах своим поведением: прячется или лезет на дерево.

Мама моей жены дала мне кота. У них было двое: белый и этот. Он более ловкий и энергичный, поэтому я взял его. Когда были обстрелы, он сразу вылезал на дерево или прятался за мной. Спал со мной вместе, на кровати в подвале,

– вспоминает "Кабан".

Как-то военный подумал, что его Лео убежал в лес. Но история закончилась хеппи-эндом: через три часа котик вернулся.

"Кабан" со своим Лео / Скриншот из видео

В ГПСУ добавили, что домашние любимцы становятся отдушиной для бойцов на фронте, помогают держаться и дарят радость.