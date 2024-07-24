В результате российского удара в конюшне экопарка вспыхнул пожар, и пламя перекинулось на окружающие деревянные постройки и гостевой домик. Кроме того, после инцидента исчез кенгуру.

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В Харькове после атаки по экопарку исчез кенгуру

В Лесном экопарке Фельдман после серии утренних нападений пропал без вести кенгуру. Животное жило в помещении конюшни. Это уже вторая разрушенная конюшня за месяц в Малоданиловской общине.

На территории содержали до десятка лошадей, их успели эвакуировать. Сейчас продолжаются поиски кенгуру,

– сообщил начальник следственных полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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Один из работников получил травмы рук и ног, спасая четырех кобыл и пони от пожара в конюшне, совершив героический поступок. Сейчас он находится в больнице.

Как сообщают, животных спасло то, что сотрудники ночевали в соседнем помещении и сразу прибежали на помощь.

Двух кенгуру нашли и перевезут в зоопарк на Полтавщине

Двух кенгуру, которые после удара российского беспилотника утром 24 июля находились в сгоревшей конюшне экопарка, перевезут в зоопарк на Полтавщине.

Наш работник сразу эвакуировал двух кенгуру и поставил ящики с животными чуть дальше от конюшни. Затем этого человека забрала скорая, а ящики увидели не сразу,

– сказал Иван Достов из экопарка.

Кенгуру все время находились в переносках, они не нуждаются в помощи ветеринаров.