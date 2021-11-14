"Поет" целый день: особенности жизни с хаски показали в курьезном видео

Хаски – особые собаки, нуждающиеся в значительных физических нагрузках и большом количестве внимания. А если хаски скучает, то может "веселить" вас своим пением, как это делает хвостатый герой видео.

Пронзительный голос этой собачки запомнят все, кто хоть раз его услышит. Собака на видео действительно наслаждается своим голосом и радуется возможности творчески проявить себя.

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У песика есть талант

Просто послушайте его,

– сказал владелец собаки.

Голос пса переливается разными тональностями, он действительно "поет", а не просто воет. Впрочем, интересно, долго ли можно выдержать, живя в доме с такой поющей собакой.

В комментариях владельцы таких собак добавляют, что почти все хаски любят выть. Тем, кто выбрал для себя эту породу, придется привыкнуть к таким громким завываниям собаки.

Хаски – ездовые собаки, требующие серьезных физических нагрузок, дрессировки и длительных прогулок. Если вы не уверены в своих силах – не заводите собаку породы хаски.

Видео стало вирусным и собрало более 800 тысяч просмотров.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собака всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для неесодержащее все необходимые организму питательные вещества.