Поднимается и падает обратно на подушку: соцсети покорил пес, который не любит вставать

В социальной сети тикток активно распространяются видео с пожилым мопсом, которого назвали Нудл, что с английского переводится – лапша. Все из-за неудачных попыток хозяина поднять питомца.

Блогер, которого зовут Джонатан, на своей странице в тикток рассказывает о жизни с любимцем – Нудлом. Мопс быстро покорил пользователей социальной сети и собирает миллионы просмотров.

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В роликах собака часто так расслаблена, что хозяин не может поднять с мягкой подушки и заставить подвигаться. Мужчина даже начал ставить под видео хэштег #nobones – "без костей".

Чтобы поднять любимца, мужчина осторожно берет домашнего питомца за животик и пытается поставить его на ноги. При этом Нудл не сопротивляется и не злится на хозяина, пес остается совершенно безразличным.

Смотрите видео: как Джонатан поднимает собаку

Когда Джонтану удается поставить собаку на лапы, он отпускает ее, но четырехлапая ложится назад. Кажется, пес даже доволен, что попытки хозяина – бесполезны. Когда же мужчине удается хотя бы посадить Нудла, он невероятно этому радуется.

Смотрите видео: как Нудла уговорили сидеть

Секрет нежелания мопса вести активный образ жизни состоит в том, что собаке уже 13 лет. И он не так активен, как раньше.

Однако в комментариях люди отмечают, что своим расслабленным видом мопс многим напоминает их самих. Например, во время утренних пробуждений на работу или учебу.

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Смотрите видео прогулки мопса:

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