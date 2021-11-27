Под кормушкой: фотограф ловит на камеру жизнь ярких лесных жителей

Американский фотограф показала, какое животное разнообразие можно увидеть возле зимней кормушки. Контрастные фотографии художница сделала на своем дворе, наблюдая за уникальными гостями.

Женщина установила на своем дворе кормушку, которая привлекла множество лесных жителей, живущих рядом. С фото птиц и грызунов, которые приходили полакомиться, образовалась коллекция фотографий под названием "Под кормушкой".

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Удивительные фото отсняла профессиональный фотограф Карла Роудс, которая специализируется на животной жизни.

Что известно о Роудс

С 2018 года женщина работает над фотографиями, посвященными животным и птицам. Она – природоохранница, которая популяризирует защиту природы через фотографии. До этого Роудс была комиком и чревовещательницей. За 3 года фотографии художницы собрали ряд престижных наград: "Фотограф года", "Лучшая фотография природы", "Номинант National Geographic Online" и другие.



Карла Роудс / Фото Ники Ишмаэль

Выдающаяся фотосессия "Под кормушкой" происходила зимой 2020 – 2021 годов в Катскилле. Тогда фотограф присматривала за кормушкой, которую повесила на зиму для птиц. Женщина разместила неподалеку от еды камеру и фиксировала животных, которые приходили подкрепиться зерном.

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на диковинки. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

На фотографиях изображены разнообразные виды птиц: синицы, голуби, красные кардиналы и юнко. Кроме птиц у кормушки Роуз увидела крота, белку, полевых мышей и единственное ядовитое животное Северной Америки – короткохвостую землеройку.



Серый юнко / Фото Карлы Роудс

Во время фотопроекта женщина наблюдала за лесными гостями и даже начала узнавать тех, кто постоянно приходил перекусить.

Я начала узнавать постоянных посетителей и особенно полюбила мышь-оленя с рваным ухом. В конце концов я назвала эту мышку насечкой, в честь ее особого ушка,

– рассказала Роудс.



Насечка, мышь-олень / Фото Карлы Роудс

Работы художницы можно посмотреть на ее сайте и на странице в инстаграме.

Голуби / Фото Карлы Роудс

Белка / Фото Карлы Роудс



Крот-слепец / Фото Карлы Роудс



Хохлатая синица / Фото Карлы Роудс