Жінка встановила на своєму подвір’ї годівничку, яка привабила безліч лісових мешканців, які живуть поряд. З фото птахів та гризунів, які приходили поласувати, утворилася колекція світлин під назвою "Під годівницею".

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Дивовижні фото відзняла професійна фотографиня Карла Роудс, яка спеціалізується на тваринному житті.

Що відомо про Роудс

З 2018 року жінка працює над світлинами, присвяченими тваринам та птахам. Вона – природоохоронниця, яка популяризує захист природи через світлини. До цього Роудс була коміком та черевомовницею. За 3 роки фотографії мисткині зібрали низку престижних нагород: "Фотограф року", "Найкраща фотографія природи", "Номінант National Geographic Online" та інші.

Карла Роудс, фотографиня

Карла Роудс / Фото Нікі Ішмаель

Видатна фотосесія "Під годівницею" відбувалася взимку 2020 – 2021 років у Катскіллі. Тоді фотографиня наглядала з годівничкою, яку повісила на зиму для птахів. Жінка розмістила неподалік від їжі камеру та фіксувала тварин, які приходили підкріпитися зерном.

На світлинах зображені різноманітні види птахів – синиці, голуби, червоні кардинали та юнко. Окрім птахів біля годівниці Роуз побачила крота, білку, польових мишей та єдину отруйну тварину Північної Америки – короткохвосту землерийку.

Птахи біля годівнички

Сірий юнко / Фото Карли Роудс

Під час фотопроєкту жінка спостерігала за лісовими гостями та навіть почала впізнавати тих, хто постійно приходив перекусити.

Я почала впізнавати постійних відвідувачів і особливо полюбила мишу-оленя з подертим вухом. Зрештою я назвала цю мишку Насічкою, на честь її особливого вушка,
– розповіла Роудс.

Миша серед каміння

Насічка, миша-олень / Фото Карли Роудс

Роботи мисткині можна подивитися на її сайті та на сторінці в інстаграмі.

Голуби

Голуби / Фото Карли Роудс

Білка фото

Білка / Фото Карли Роудс

Кріт

Кріт-сліпець / Фото Карли Роудс

Синиця чубчаста

Чубчаста синиця / Фото Карли Роудс