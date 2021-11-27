Жінка встановила на своєму подвір’ї годівничку, яка привабила безліч лісових мешканців, які живуть поряд. З фото птахів та гризунів, які приходили поласувати, утворилася колекція світлин під назвою "Під годівницею".

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Дивовижні фото відзняла професійна фотографиня Карла Роудс, яка спеціалізується на тваринному житті.

Що відомо про Роудс З 2018 року жінка працює над світлинами, присвяченими тваринам та птахам. Вона – природоохоронниця, яка популяризує захист природи через світлини. До цього Роудс була коміком та черевомовницею. За 3 роки фотографії мисткині зібрали низку престижних нагород: "Фотограф року", "Найкраща фотографія природи", "Номінант National Geographic Online" та інші.

Карла Роудс / Фото Нікі Ішмаель

Видатна фотосесія "Під годівницею" відбувалася взимку 2020 – 2021 років у Катскіллі. Тоді фотографиня наглядала з годівничкою, яку повісила на зиму для птахів. Жінка розмістила неподалік від їжі камеру та фіксувала тварин, які приходили підкріпитися зерном.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

На світлинах зображені різноманітні види птахів – синиці, голуби, червоні кардинали та юнко. Окрім птахів біля годівниці Роуз побачила крота, білку, польових мишей та єдину отруйну тварину Північної Америки – короткохвосту землерийку.

Сірий юнко / Фото Карли Роудс

Під час фотопроєкту жінка спостерігала за лісовими гостями та навіть почала впізнавати тих, хто постійно приходив перекусити.

Я почала впізнавати постійних відвідувачів і особливо полюбила мишу-оленя з подертим вухом. Зрештою я назвала цю мишку Насічкою, на честь її особливого вушка,

– розповіла Роудс.

Насічка, миша-олень / Фото Карли Роудс

Роботи мисткині можна подивитися на її сайті та на сторінці в інстаграмі.

Голуби / Фото Карли Роудс

Білка / Фото Карли Роудс

Кріт-сліпець / Фото Карли Роудс

Чубчаста синиця / Фото Карли Роудс