Женщина установила на своем дворе кормушку, которая привлекла множество лесных жителей, живущих рядом. С фото птиц и грызунов, которые приходили полакомиться, образовалась коллекция фотографий под названием "Под кормушкой".

Читайте также Особенности питания собак малых пород: какой корм выбрать для любимца

Удивительные фото отсняла профессиональный фотограф Карла Роудс, которая специализируется на животной жизни.

Что известно о Роудс

С 2018 года женщина работает над фотографиями, посвященными животным и птицам. Она – природоохранница, которая популяризирует защиту природы через фотографии. До этого Роудс была комиком и чревовещательницей. За 3 года фотографии художницы собрали ряд престижных наград: "Фотограф года", "Лучшая фотография природы", "Номинант National Geographic Online" и другие.



Карла Роудс / Фото Ники Ишмаэль

Выдающаяся фотосессия "Под кормушкой" происходила зимой 2020 – 2021 годов в Катскилле. Тогда фотограф присматривала за кормушкой, которую повесила на зиму для птиц. Женщина разместила неподалеку от еды камеру и фиксировала животных, которые приходили подкрепиться зерном.

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на диковинки. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

На фотографиях изображены разнообразные виды птиц: синицы, голуби, красные кардиналы и юнко. Кроме птиц у кормушки Роуз увидела крота, белку, полевых мышей и единственное ядовитое животное Северной Америки – короткохвостую землеройку.



Серый юнко / Фото Карлы Роудс

Во время фотопроекта женщина наблюдала за лесными гостями и даже начала узнавать тех, кто постоянно приходил перекусить.

Я начала узнавать постоянных посетителей и особенно полюбила мышь-оленя с рваным ухом. В конце концов я назвала эту мышку насечкой, в честь ее особого ушка,

– рассказала Роудс.



Насечка, мышь-олень / Фото Карлы Роудс

Работы художницы можно посмотреть на ее сайте и на странице в инстаграме.

Голуби / Фото Карлы Роудс

Белка / Фото Карлы Роудс



Крот-слепец / Фото Карлы Роудс



Хохлатая синица / Фото Карлы Роудс