Почтальоны делятся фотографиями собак, которых они встречают на своих маршрутах

Многие собаки не любят почтальонов – животные раздражаются и лают на перевозчиков. Но работники почты не унывают – они знают, что на их пути обязательно будут дружелюбные щенки. Почтальоны выкладывают фото животных, которых посчастливилось встретить во время работы.

Водители американской доставки UPS организовали акцию, которая должна научить соседских собак, что почтальоны – это не воры, а друзья. С дружелюбными песиками почтальоны фотографируются – фотографии публикуют на странице в инстаграме и фейсбуке UPS Dogs.

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На страницах размещено множество фото работников компании и невероятных домашних любимцев, которые радушно встречают новых людей.

Водители доставляют пакеты целый день. В течение каждого дня почтальоны встречают много собак, большинство из них дружелюбны, а некоторые не очень. Когда позволяет время, почтальоны фотографируют и присылают на страницу фотографии собак,

– говорится в описании страницы в фейсбуке.

Песики любят общаться с дружелюбными почтальонами / фото UPS Dogs

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Волшебные фотографии показывают, как почтальоны обнимаются с собаками, радуются встречам с четвероногими и даже показывают своих домашних любимцев, которые ездят с почтальонами по делам.

Нашим подписчикам нравятся фотографии и рассказанные истории, поскольку мы делимся своей любовью к этим особым отношениям с этими милыми созданиями,

– отметили в администрации доставки.

Что известно о странице почтальонов и животных?

Как в Как в фейсбуке , так и в инстаграме , аккаунты UPS Dogs появились в 2013 году. За 8 лет проекты стали очень популярными – в инстаграме почтальоны имеют почти 700 тысяч подписчиков, а в фейсбуке – 2 миллиона.

Почтальоны дружат с собачками / Фото UPS Dogs

Почтальоны дружат с собачками / Фото UPS Dogs

Почтальоны дружат с собачками / Фото UPS Dogs