Почему собаку провели аплодисментами, когда она покидала приют: трогательное видео
Источник:The Dodo
Пес, которого назвали Биг Мак, был самым долгим жителем американского приюта McKamey Animal Center. Более 9 месяцев четырехлапый ждал любящего хозяина.
Предыдущие владельцы отказались от Биг Мака "из-за переезда и отсутствия времени для него". Пес был нервный, тревожный, боялся людей и никому не доверял.
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Волонтеры поняли, что ему будет тяжело найти дом. Новый хозяин должен быть очень любящим и терпеливым, чтобы убедить собаку снова доверять.
Через 260 дней ожиданий Биг Мака решила забрать женщину, которая была волонтером приюта, потому что очень его полюбила.
Биг Мак / Фото McKamey Animal Center
Приехав в новый дом, Биг Мак проспал 12 часов подряд, словно впервые почувствовав себя в безопасности. В любящих семье он изменился: тревожный пес стал игривым, ласковым и открытым для общения. Он все еще боялся прохожих во время прогулок, но к новой хозяйке с каждым днем становился все ближе.
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Команда волонтеров захотела сделать момент разлуки с Биг Маком особенным. Когда собака с хозяйкой вышла из двери приюта, где прожила почти 9 месяцев, ее встретили аплодисменты.
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