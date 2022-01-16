Предыдущие владельцы отказались от Биг Мака "из-за переезда и отсутствия времени для него". Пес был нервный, тревожный, боялся людей и никому не доверял.

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Волонтеры поняли, что ему будет тяжело найти дом. Новый хозяин должен быть очень любящим и терпеливым, чтобы убедить собаку снова доверять.

Через 260 дней ожиданий Биг Мака решила забрать женщину, которая была волонтером приюта, потому что очень его полюбила.



Биг Мак / Фото McKamey Animal Center

Приехав в новый дом, Биг Мак проспал 12 часов подряд, словно впервые почувствовав себя в безопасности. В любящих семье он изменился: тревожный пес стал игривым, ласковым и открытым для общения. Он все еще боялся прохожих во время прогулок, но к новой хозяйке с каждым днем ​​становился все ближе.

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Команда волонтеров захотела сделать момент разлуки с Биг Маком особенным. Когда собака с хозяйкой вышла из двери приюта, где прожила почти 9 месяцев, ее встретили аплодисменты.

Смотрите видео трогательного момента:

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

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