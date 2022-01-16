Попередні власники відмовилися від Біг Мака "через переїзд та відсутність часу для нього". Пес був нервовий, тривожний, боявся людей та нікому не довіряв.

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Волонтери зрозуміли, що йому буде важко знайти дім. Новий господар мав би бути дуже люблячим та терпеливим, аби переконати собаку знову довіряти.

Через 260 днів очікувань Біг Мака вирішила забрати жінка, яка була волонтеркою притулку, адже дуже його полюбила.



Біг Мак / Фото McKamey Animal Center​

Приїхавши в новий будинок, Біг Мак проспав 12 годин поспіль, наче вперше відчувши себе у безпеці. У люблячих родині він змінився: тривожний пес став грайливим, ласкавим та відкритим до спілкування. Він усе ще боявся перехожих під час прогулянок, але до нової господині з кожним днем ставав дедалі ближче.

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Команда волонтерів захотіла зробити момент розлуки з Біг Маком особливим. Коли пес з господинею вийшов з дверей притулку, де прожив майже 9 місяців, його зустріли оплески.

Дивіться відео зворушливого моменту:

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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