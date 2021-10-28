Впрочем, не только желание найти тайник управляет собакой. Ниже узнайте и другие причины, по которым собаки любят рыть землю.

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Инстинкт

Такое поведение, скорее всего, возникло из-за сильных инстинктов выживания, унаследованных от диких предков одомашненных собак, диких собак и серого волка. Найти еду не всегда было просто. Собаки закапывали "на черный день".

Почва действует как естественный холодильник, защищая пищу от прямых солнечных лучей, а температура земли снижается с глубиной ямы. Собаки понимали, что так еда будет храниться дольше.



Земля – природный холодильник для еды / Фото из Pixabay

Собаки могут прятать все, что они считают ценным, включая не только еду. Это связано с их естественным инстинктом сохранять ценные вещи в безопасности и защищенности.

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Породы

Есть несколько пород, которые более подвержены закапыванию, чем другие.

Некоторые из этих пород:

терьеры,

таксы,

гончие,

бассет-хаунд,

миниатюрные шнауцеры.

Поскольку эти породы разводятся специально для копания, они также могут иметь повышенное желание сэкономить свои ресурсы и, следовательно, чаще закапывают кости. Для них это нормальное поведение.

Тоска

Собаки ежедневно нуждаются в стимуляции и источниках энергии, и когда люди не обеспечивают их, они найдут собственные способы скоротать время. Пример – воровство пульта от телевизора и его закапывание, чтобы привлечь ваше внимание.



Избыток энергии может натолкнуть собаку на копание / Фото из Pixabay

Тревога

Некоторые собаки, испытывающие беспокойство, могут закапывать предметы, чтобы успокоиться, поскольку копание – это релаксирующее поведение. Если собака не чувствует себя в безопасности в данный момент или в зоне, в которой ее кормят, она может зарыть свою пищу, чтобы поесть в более удобном месте или в более удобное время.

Это поведение может улучшиться, как только собака начнет чувствовать себя в безопасности. Если ситуацию не изменит ни место кормления, ни время, следует обратиться за советом к ветеринару.