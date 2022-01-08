Некоторые собачки поднимают лапу почти под каждым кустом, столбом и мусоркой. Такая прогулка может затянуться – ведь хозяину приходится ждать, пока пес завершит все свои "туалетные" дела.

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Причина в общении

С точки зрения анатомии собакам совсем не нужно поднимать папку для того, чтобы справить естественные потребности. Они вполне могут приседать для этого.

Но ответ заключается в важности общения между песиками. Животные поднимают лапу, чтобы пометить вертикальные поверхности, где запах будет держаться гораздо дольше.

Вы проявляете любовь к своей собаке, когда заботитесь о ее питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, включающие витамины и минералы, которые обеспечивают гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Собаки хотят казаться больше

Маленькие собачки бессознательно хитрят, когда поднимают ногу. Таким образом, метка останется на большей высоте. Соответственно, другие собаки будут "думать", что здесь прошла собака большего размера, чем есть на самом деле.

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Этот инстинкт призван защитить маленькую собаку от более сильных и доминантных животных.

Собачьи метки содержат информацию об оставившем их животном. Они могут рассказать другим псам о поле, состоянии здоровья и даже уровне стресса собаки, пометившей территорию.