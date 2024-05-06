Почему собаки не могут втянуть свои когти, а кошки делают это без проблем

В многовековой дружбе между людьми и их домашними любимцами коты и собаки зарекомендовали себя как верные и заботливые компаньоны. Несмотря на такую тесную связь, вокруг этих животных все еще существуют загадки, например, способность котов полностью втягивать когти, в то время, как собаки этого делать не могут.

Исследователи рассказали, почему кошки могут передвигаться по паркету бесшумно, в то время, как собаки будут “выстукивать” когтями.

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Почему собаки не могут втянуть свои когти так, как кошки?

По словам Энтони Рассела, эволюционного биолога из Университета Калгари в Альберте, кошки должны держать свои когти острыми, чтобы сохранить их эффективность как охотничьего инструмента. Чтобы предотвратить износ когтей от постоянного контакта с землей, коты прячут их, когда они не используются.

Все сводится к тому, как кошки и собаки используют свои когти. Например, кошки используют когти для того, чтобы нападать на добычу - передние для захвата и удержания, а задние для того, чтобы вспороть брюхо,

– говорит Рассел.

Механизм выпускания когтей у котов удивительно прост. Он работает подобно резиновой ленте, требуя энергии, чтобы вытянуть когти. Однако, как только кошки расслабляются, когти автоматически возвращаются в нормальное положение и остаются спрятанными.

Кошки - одиночные охотники, а потому острые когти являются важным инструментом в их охоте. По сути, когти нужны для атаки и удержания добычи, а также ее потрошения.

Собаки одновременно являются социальными охотниками - то есть охотятся группами, чтобы уничтожать более крупных животных, выматывая добычу. Исследователи обнаружили, что когда эти животные сотрудничают во время охоты, потребность в острых когтях уменьшается. Зато их сила заключается в коллективной силе группы, а не в индивидуальной остроте когтей.



Для чего собакам когти / Фото Unsplash

При этом когти собак играют решающую роль в поддержании сцепления и маневренности во время бега. Ведущий исследователь Ван объясняет, что когти помогают собакам цепляться за землю и быстро менять направление движения, что подчеркивает их важность в передвижении животных.

Примечательным открытием стало то, что большинство кошек обычно не используют когти во время бега. Исключение – гепарды. Такое уникальное поведение можно объяснить невероятной скоростью, с которой гепарды бегают, что требует использования когтей для сцепления с поверхностью. Как следствие, со временем когти гепардов эволюционировали и стали менее втягивающими, и больше напоминают собачьи.