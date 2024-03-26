Специалисты категорически не рекомендуют этого делать. Почему не стоит “целовать” собаку и какую угрозу несет слюна вашего домашнего любимца – читайте далее в материале!

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Почему людям нельзя целовать домашних животных?

Кожа человека защищена барьером от бактерий, поэтому если собака оближет ее – риск заражения невелик. Но "собачьи поцелуи" в лицо могут быть опасными, особенно для тех, у кого ослаблен иммунитет.

Бактерии

В медицинской литературе описаны серьезные бактериальные инфекции, передающиеся через собачью слюну во время укуса или облизывания. Например, редкий, но потенциально смертельный возбудитель Capnocytophaga canimorsus.

Capnocytophaga canimorsus – бактерия, содержащаяся во рту большинства здоровых собак и кошек, часть их обычной флоры десен. Но для людей она опасна, потому что вызывает сепсис.

Особую угрозу этот возбудитель представляет для пожилых людей, для тех, кто употребляет много алкоголя, а также для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Pasteurella multocida – еще одна бактерия, которая живет в ротовой полости хищников и может распространяться через контакт со слюной собаки. Может вызывать различные осложнения вплоть до менингита.

Еще один тип бактерий, которые нам могут передать собаки – антибиотикорезистентные бактерии. Сейчас устойчивость бактерий к антибиотикам признана одной из главных проблем здравоохранения.

Почему нельзя целовать собак / Фото Unsplash

Собачья слюна может быть потенциальным источником бактерий, несущих гены устойчивости к антибиотикам. В 2023 году немецкое исследование с 2 800 участниками подтвердило, что обмен ими между животными и владельцами возможен.

Инфекции и паразиты

Кроме тех бактерий, которые содержатся в собачьей слюне, собачки могут подхватить инфекцию извне – погрызть мертвого голубя или наесться экскрементов.

Некоторые паразиты могут переноситься в собачьей слюне и передаваться людям, ведь собаки вылизываются после дефекации и часто приветствуются "обнюхиванием" задних частей тела других собак.

Через собачью слюну можно заразиться аскаридами, лямблиями и другими кишечными паразитами. В наибольшей зоне риска находятся дети. Хотя в целом это случается редко.

Как не заразиться от собачьей слюны?

Установите границы

Не давайте любимцу лизать нос, рот, глаза, чтобы защитить слизистую. Также нельзя подпускать собаку к открытым ранам, прыщам, язвам и тому подобное.

Люди с ослабленным иммунитетом, маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины относятся к группе повышенного риска заражения зоонозными инфекциями. Представителям этих групп лучше избегать собачьих "поцелуев".

Гладьте собак

Взаимоотношения между людьми и их питомцами могут быть полноценными и без "поцелуев". Лучше обнять и погладить собаку. Такой контакт не только будет безопасным, но и поможет успокоиться, снизить давление, и просто почувствовать себя немного счастливее.

Гладьте своих собак / Фото Unsplash

Заботьтесь о чистоте

Базовые советы – соблюдение правил гигиены, мытье рук после контакта с животными и чистый дом. Специалисты советуют тщательно мыть своего любимца, чистить его игрушки, а еще – вовремя водить его к ветеринару.

Защищайте раны от собачьей слюны

Собаки действительно умеют "зализывать раны" на своем теле. Однако для людей собачья слюна точно не является "мазью для заживления". Она наоборот подвергает людей повышенному риску инфицирования.