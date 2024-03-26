Фахівці категорично не рекомендують цього робити. Чому не варто "цілувати" собаку і яку загрозу несе слина вашого домашнього улюбленця – читайте далі у матеріалі!

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Чому людям не можна цілувати домашніх тварин?

Шкіра людини захищена бар'єром від бактерій, тому якщо собака оближе її – ризик зараження невеликий. Та "собачі поцілунки" в обличчя можуть бути небезпечними, особливо для тих, у кого ослаблений імунітет.

  • Бактерії

У медичній літературі описані серйозні бактеріальні інфекції, що передаються через собачу слину під час укусу або облизування. Наприклад, рідкісний, але потенційно смертельний збудник Capnocytophaga canimorsus.

Capnocytophaga canimorsus – бактерія, що міститься у роті більшості здорових собак і котів, частина їхньої звичайної флори ясен. Та для людей вона небезпечна, бо викликає сепсис.

Особливу загрозу цей збудник становить для людей похилого віку, для тих, хто вживає багато алкоголю, а також для пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Pasteurella multocida – ще одна бактерія, яка живе у ротовій порожнині хижаків і може поширюватися через контакт зі слиною собаки. Може спричиняти різні ускладнення аж до менінгіту.

Ще один тип бактерій, які нам можуть передати собаки – антибіотикорезистентні бактерії. Нині стійкість бактерій до антибіотиків визнана однією із головних проблем охорони здоров'я.

Чому не можна цілувати собак

Чому не можна цілувати собак / Фото Unsplash

Собача слина може бути потенційним джерелом бактерій, що несуть гени стійкості до антибіотиків. У 2023 році німецьке дослідження з 2 800 учасниками підтвердило, що обмін ними між тваринами і власниками можливий.

  • Інфекції і паразити

Окрім тих бактерій, які містяться у собачій слині, песики можуть підхопити інфекцію ззовні – погризти мертвого голуба чи наїстися екскрементів.

Деякі паразити можуть переноситися у собачій слині й передаватись людям, адже собаки вилизуються після дефекації та часто вітаються "обнюхуванням" задніх частин тіла інших собак.

Через собачу слину можна заразитися аскаридами, лямбліями та іншими кишковими паразитами. У найбільшій зоні ризику перебувають діти. Хоча загалом це трапляється рідко.

Як не заразитися від собачої слини?

  • Встановіть межі

Не давайте улюбленцю лизати ніс, рот, очі, щоб захистити слизову. Також не можна підпускати собаку до відкритих ран, прищів, виразок тощо.

Люди з ослабленим імунітетом, маленькі діти, люди похилого віку та вагітні жінки належать до групи підвищеного ризику зараження зоонозними інфекціями. Представникам цих груп краще уникати собачих "поцілунків".

  • Гладьте собак

Взаємини між людьми та їхніми улюбленцями можуть бути повноцінними й без "поцілунків". Краще обійняти та погладити собаку. Такий контакт не лише буде безпечнішим, а й допоможе заспокоїтись, знизити тиск, та просто відчути себе трішки щасливішими.

Гладьте своїх собак

Гладьте своїх собак / Фото Unsplash

  • Дбайте про чистоту

Базові поради – дотримання правил гігієни, миття рук після контакту з тваринами та чиста оселя. Фахівці радять ретельно мити свого улюбленця, чистити його іграшки, а ще – вчасно водити його до ветеринара.

  • Захищайте рани від собачої слини

Собаки дійсно вміють "зализувати рани" на своєму тілі. Однак для людей собача слина точно не є "маззю для загоєння". Вона навпаки наражає людей на підвищений ризик інфікування.