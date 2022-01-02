У Мэри аутизм, поэтому для девочки поход к врачу ужасное событие. Бывали случаи, когда на приеме она кричала и плакала, а также убегала из кабинета, чтобы спрятаться.

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Хотя со временем родители смогли убедить девочку, что никто не желает ей зла, однако ребенок неподвижно сидел на кресле, смотрел в одну точку и отказывался отвечать на вопросы.

Когда мама заметила, что Мэри хорошо себя чувствует рядом с собакой Уинни, она решила попытаться брать его на визиты к врачу. Это помогло дочке сосредоточиться на своем друге и не бояться того, что происходит вокруг.

Смотрите фото Мэри и Уини:

Кроме того, держа Уинни на руках, девочка общалась с врачами и улыбалась. Казалось, что четырехлапый подарил Мэри то чувство безопасности, которого ей не хватало.

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