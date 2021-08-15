Плохие мальчики: фото собак, которые только что совершили "преступление" и совсем не жалеют
15 августа 2021 , 10:16Читати новину українською
Источник:Boredpanda
Любой владелец собаки назовет вам тысячу причин, почему эти существа являются лучшими друзьями человека. Но даже у самых милых созданий на земле бывает выходной, когда они забывают о своем ангельском характере и прекрасных манерах.
Да, песики не всегда бывают милыми и послушными созданиями. Если вы приносите в дом щенка, будьте готовы к тому, что ремонт и мебель могут немного (или сильно) пострадать.
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