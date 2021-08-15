Плохие мальчики: фото собак, которые только что совершили "преступление" и совсем не жалеют

15 августа 2021 , 10:16
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Источник:

Boredpanda

Любой владелец собаки назовет вам тысячу причин, почему эти существа являются лучшими друзьями человека. Но даже у самых милых созданий на земле бывает выходной, когда они забывают о своем ангельском характере и прекрасных манерах.

Да, песики не всегда бывают милыми и послушными созданиями. Если вы приносите в дом щенка, будьте готовы к тому, что ремонт и мебель могут немного (или сильно) пострадать.

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"Стена сама на меня напала"


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Маленькие садовники


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Гордится тем, что наделал


Фото Reddit

А этот песик съел паспорт своей владелицы


Фото Reddit

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Ему просто не было ничего видно


Фото Reddit

Такой маленький пес, а так много вреда наделал


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По мнению этого песика, диван стал только лучше


Фото Reddit

Эти красавцы тоже улучшили свою лежанку


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А этот художник мастерски сходил в туалет


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Автор: Аліна Рудченко