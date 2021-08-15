Да, песики не всегда бывают милыми и послушными созданиями. Если вы приносите в дом щенка, будьте готовы к тому, что ремонт и мебель могут немного (или сильно) пострадать.

Актуально В чем преимущества стерилизации кошки и какой уход нужен после операции

"Стена сама на меня напала"

фото Reddit
Фото Reddit

Маленькие садовники

фото Reddit
Фото Reddit

Гордится тем, что наделал

фото Reddit
Фото Reddit

А этот песик съел паспорт своей владелицы

фото Reddit
Фото Reddit

Ему просто не было ничего видно

фото Reddit
Фото Reddit

Такой маленький пес, а так много вреда наделал

фото Reddit
Фото Reddit

По мнению этого песика, диван стал только лучше

фото Reddit
Фото Reddit

Эти красавцы тоже улучшили свою лежанку

фото Reddit
Фото Reddit

Вам понравится Кот косплеит героев книг и фильмов, чтобы поощрять людей к чтению

А этот художник мастерски сходил в туалет

фото Reddit
Фото Reddit