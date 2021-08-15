Да, песики не всегда бывают милыми и послушными созданиями. Если вы приносите в дом щенка, будьте готовы к тому, что ремонт и мебель могут немного (или сильно) пострадать.
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"Стена сама на меня напала"
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Маленькие садовники
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Гордится тем, что наделал
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А этот песик съел паспорт своей владелицы
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Ему просто не было ничего видно
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Такой маленький пес, а так много вреда наделал
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По мнению этого песика, диван стал только лучше
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Эти красавцы тоже улучшили свою лежанку
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А этот художник мастерски сходил в туалет
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