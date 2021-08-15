Так, песики не завжди бувають милими та слухняними створіннями. Якщо ви приносите у свій дім цуценя, будьте готові до того, що ремонт та меблі можуть трішки (або сильно) постраждати.

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"Стіна сама на мене напала"



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Маленькі садівники



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Пишається тим, що наробив



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А цей песик з'їв паспорт своєї власниці



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Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Йому просто не було нічого видно



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Такий маленький пес, а так багато шкоди наробив



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На думку цього песика, диван став тільки краще



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Ці красені теж покращили свою лежанку



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А цей митець художньо сходив у туалет



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