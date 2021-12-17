Представители британской благотворительной организации Guide Dogs опросили 1000 владельцев собак, чтобы узнать музыкальные предпочтения их любимцев. Они составили настоящий рейтинг рождественских песен, которые нравятся нашим четырехлапым друзьям – это готовый праздничный плейлист.

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На первом городе топа домашних питомцев оказалась вечная классика – песня Last Cristmas легендарного дуэта Wham . За нее проголосовали 10% опрошенных.

Любимая песня собак – Last Christmas: смотрите видео



Следующие строчки собачьего рейтинга заняли Jingle Bells в различных исполнениях (9%) и композиция Мэрайи Кэрри All I Want for Christmas is You (6%).

На втором месте – Jingle Bells: смотрите видео



Среди других праздничных песен, которые часто называли респонденты – Driving Home for Christmas Криса Ри, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas Майкла Бубле и A Wonderful Christmas Time Пола Маккартни. Также владельцы собак отметили, что их любимцам больше нравится веселая и энергичная музыка , чем тихие, медленные и инструментальные мелодии.

В рождественском топе собак – All I Want for Christmas is You: смотрите видео

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Зачем собакам музыка

Опрос показал, что музыка нравится 90% собак. Она влияет на них по-разному. Кому-то дает заряд энергии, а другим – помогает уснуть. Четверть опрошенных владельцев уверяют, что музыка помогает животным сохранять спокойствие и чувствовать себя комфортно.

Что касается праздничного периода, он нередко бывает трудным для домашних питомцев – у них может измениться распорядок дня, а дома и на улицах будет появляться больше людей. Музыка, особенно та, что нравится четырехлапым, непременно поможет им справиться со стрессом и успокоиться в неожиданных ситуациях.