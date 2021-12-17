Представники британської благодійної організації Guide Dogs опитали 1000 власників собак, аби дізнатися про музичні вподобання їхніх улюбленців. Вони склали справжній рейтинг різдвяних пісень, які подобаються нашим чотирилапим друзям – це готовий святковий плейлист.
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На першому місті топу домашніх улюбленців опинилася вічна класика – пісня Last Cristmas легендарного дуету Wham. За неї проголосували 10% опитаних.
Улюблена пісня собак – Last Christmas: дивіться відео
Наступні сходинки собачого рейтингу зайняли Jingle Bells у різних виконаннях (9%) та композиція Мераї Кері All I Want for Christmas is You (6%).
На другому місці – Jingle Bells: дивіться відео
Серед інших святкових пісень, які часто називали респонденти – Driving Home for Christmas Кріса Рі, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas Майкла Бубле та A Wonderful Christmas Time Пола Маккартні. Також власники собак зауважили, що їхнім улюбленцям більше подобається весела та енергійна музика, ніж тихі, повільні та інструментальні мелодії.
У різдвяному топі собак – All I Want for Christmas is You: дивіться відео
Навіщо собакам музика
Опитування показало, що музика подобається 90% собак. Вона впливає на них по-різному. Комусь вона надає заряд енергії, а іншим – допомагає заснути. Чверть опитаних власників запевняють, що музика допомагає тваринам зберігати спокій та почуватися комфортно.
Що стосується святкового періоду, він нерідко буває важким для домашніх улюбленців – у них може змінитися розпорядок дня, а вдома та на вулицях з'являтиметься більше людей. Музика, особливо та, що найбільше подобається чотирилапим, неодмінно допоможе їм впоратися зі стресом та заспокоїтися у неочікуваних ситуаціях.
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