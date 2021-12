Представники британської благодійної організації Guide Dogs опитали 1000 власників собак, аби дізнатися про музичні вподобання їхніх улюбленців. Вони склали справжній рейтинг різдвяних пісень, які подобаються нашим чотирилапим друзям – це готовий святковий плейлист.

Це цікаво Pro Plan® FortiFlora®: як підтримати імунітет улюбленця під час свят

На першому місті топу домашніх улюбленців опинилася вічна класика – пісня Last Cristmas легендарного дуету Wham. За неї проголосували 10% опитаних.

Улюблена пісня собак – Last Christmas: дивіться відео



Наступні сходинки собачого рейтингу зайняли Jingle Bells у різних виконаннях (9%) та композиція Мераї Кері All I Want for Christmas is You (6%).

На другому місці – Jingle Bells: дивіться відео



Серед інших святкових пісень, які часто називали респонденти – Driving Home for Christmas Кріса Рі, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas Майкла Бубле та A Wonderful Christmas Time Пола Маккартні. Також власники собак зауважили, що їхнім улюбленцям більше подобається весела та енергійна музика, ніж тихі, повільні та інструментальні мелодії.

У різдвяному топі собак – All I Want for Christmas is You: дивіться відео

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Навіщо собакам музика

Опитування показало, що музика подобається 90% собак. Вона впливає на них по-різному. Комусь вона надає заряд енергії, а іншим – допомагає заснути. Чверть опитаних власників запевняють, що музика допомагає тваринам зберігати спокій та почуватися комфортно.

Що стосується святкового періоду, він нерідко буває важким для домашніх улюбленців – у них може змінитися розпорядок дня, а вдома та на вулицях з'являтиметься більше людей. Музика, особливо та, що найбільше подобається чотирилапим, неодмінно допоможе їм впоратися зі стресом та заспокоїтися у неочікуваних ситуаціях.

Корисно знати – що передбачає зоозахисний закон: дивіться відео