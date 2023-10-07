"Халк" собственной персоной: как выглядит самый большой питбуль в мире весом 80 килограммов

Нечасто можно увидеть огромную собаку, которая больше похожа по своим размерам на киноперсонажа Халка. Впрочем, питбультерьер, имеющий такую же кличку "Халк", весом 80 килограммов и длиной почти 182 сантиметра, привлек внимание всего мира.

Особенности собаки

Владелец питбуля Халка Марлон Гринан говорит, что потомки его зверя были незаконно вывезены в Великобританию, и считает, что это произойдет с XL Bully после того, как их запретят. К слову, Гринан разводит собак в Нью-Гэмпшире, США. Читайте также Внушает больше страха, чем львы: какой хищник в Африке является настоящим монстром для животных Страница в социальной сети, посвященная величественному и любимому четырёхлапому компаньону, продемонстрировала чрезвычайную популярность, собрала количество поклонников более 1 миллиона упорных поклонников. Халк и обычный питбуль / Фото с инстаграма @iam_thehulk Профиль содержит увлекательные сообщения, демонстрирующие личность собаки и грозные клыки, а также фиксируют трогательные моменты, когда великан игриво общается с детьми. Халк рядом с малышом / Фото с инстаграма @iam_thehulk Владелец рассказал, что у него большая база поклонников. Это свидетельство ее широкой привлекательности, и бесчисленное количество людей тянется, чтобы увидеть это чрезвычайное существо.

К слову, стоимость такой собаки составляет 2 миллиона фунтов стерлингов.

Халк со своим хозяином / Фото с инстаграма @iam_thehulk

XL Bully хотят запретить

Марлон часто получает известия от своих подписчиков из Британии: якобы на улицах городов можно увидеть питбуля, хотя эта порода запрещена в Соединенном Королевстве с 1991 года в соответствии с Законом об опасных собаках. Однако люди все же находят способ провезти щенков через границу.

Премьер-министр назвал породу "опасностью для наших сообществ, особенно для наших детей",

– рассказал он.

В прошлом месяце Риши Сунак объявил, что правительство планирует запретить XL Bullies до конца этого года после серии атак. Но детали запрета XL Bully еще не установлены. Все собаки, приезжающие в Британию из Америки, требуют сертификата ветеринара с указанием их породы (а также микрочип и вакцины). Но, по словам Гринана, эти меры мало помогают людям предотвратить попадание запрещенных пород.

Марлон Гринан и его питбуль Халк / Фото с инстаграма @iam_thehulk