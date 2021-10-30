Фото своего произведения она поделилась в соцсетях. Эта идея стала столь популярной, что другие хозяева тоже решили сделать из своих пушистиков дзен-сады. Впрочем, удалось не всем.

Интересно С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев

Кошка, ставшая дзен-садом

Лола – короткошерстная кошка светло-серого цвета. Именно такого оттенка гравий, обычно используемый при создании дзен-садов. Писательница Сара Голланд-Бет имеет специальное орудие для создания дзенновских волн в горшках. Их она решила применить на шерсти любимицы.

Дзен-сад на шерсти кошки / Фото с твиттера Sarah Holland-Batt

В комментариях пользователи отметили, что это гениальное успокоение после нервного дня. Некоторые даже пытались повторить такой трюк со своими котами. Однако, не все так спокойны как Лола, поэтому ровные волны удались не всем.

Также не получится такой трюк с длинношерстными котами, поэтому можете даже не пробовать.

Писательница написала, что не ожидала такой бурной реакции на свой пост. Также она заранее принесла извинения котикам, над которыми владельцы захотят провести такой буддистский эксперимент.

Тысяча извинений перед всеми другими котами по всему миру, чьи владельцы теперь имеют большие идеи о крошечных граблях,

– пошутила писательница.

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Что такое дзен-сад

Источник: Википедия

Японские альпинарии или сады дзен – это один из самых узнаваемых аспектов японской культуры. Это сухой ландшафт, предназначенный для стимулирования медитации.

Их еще называют "сухими пейзажами", поскольку они имитируют стилизованный пейзаж из тщательно подобранных композиций.

В дзен-саде используют камни, водоемы, мхи, сформированные деревья и кустарники.

Один из главных элементов – гравий или песок, который укладывают волнами.

Сад дзен преимущественно небольшой, окруженный стеной, и, как правило, предназначен для созерцания в сидячем положении с одного места за пределами сада.