Фото свого витвору вона поділилася у соцмережах. Ця ідея стала такою популярною, що інші господарі теж вирішили зробити зі своїх пухнастиків дзен-сади. Втім, вдалося не усім.

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Киця, яка стала дзен-садом

Лола – короткошерста киця світло-сірого кольору. Саме такого відтінку гравій, який зазвичай використовують при створенні дзен-садів. Письменниця Сара Голланд-Бетт має спеціальне знаряддя для створення дзенівських хвиль у вазонах. Їх вона вирішила застосувати на шерсті улюблениці.

Дзен-сад на шерсті киці / Фото з твітеру Sarah Holland-Batt

У коментарях користувачі зазначили, що це геніальне заспокоєння після нервового дня. Дехто навіть намагався повторити такий трюк зі своїми котами. Проте, не всі такі спокійні як Лола, тому рівні хвильки вдалися не усім.

Також не вийде такий трюк із довгошерстими котами, тому можете навіть не пробувати.

Письменниця написала, що не очікувала такої бурхливої реакції на свій пост. Також вона заздалегідь вибачилася перед котиками, над якими власники захочуть провести такий буддистський експеримент.

Тисяча вибачень перед усіма іншими котами по всьому світу, чиї власники тепер мають великі ідеї про крихітні граблі,

– пожартувала письменниця.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Що таке дзен-сад

Джерело: Вікіпедія

Японські альпінарії, або сади дзен – це один з найбільш впізнаваних аспектів японської культури. Це сухий ландшафт, призначений для стимулювання медитації.

Їх ще називають "сухими пейзажами", оскільки вони імітують стилізований пейзаж із ретельно підібраних композицій.

У дзен-саді використовують камені, водойми, мохи, сформовані дерева і кущі.

Один з головних елементів – гравій або пісок, який вкладають хвилями.

Сад дзен переважно невеликий, оточений стіною, і, як правило, призначений для споглядання в сидячому положенні з одного місця за межами саду.



Дзен-сад із камінням, дрібним гравієм і деревами / Chris 73 / Wikimedia Commons