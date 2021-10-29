Песик депутата Дэвида Эймесса в Великобритании получил звание собаки года

Каждый год в британском парламенте выбирают лучшую собачку года среди любимцев депутатов. В этом году звание лучшей Вестминстерской собаки получила Вивьен – французский бульдог погибшего депутата Дэвида Эймесса.

Конкурс на звание лучшей собаки среди депутатов ежегодно проводит организация The Dogs Trust. Участие принимают те депутаты, которые выдвигают своего любимца в номинацию. Выбирают лучшего судьи и пользователи в интернете.

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Вивьен – лучшая собака в парламенте Великобритании

Эймесс выдвинул свою любимицу на это звание, отметив, что она очень забавная и дружеская. Он рассказывал, как его любимая бульдожка приходит к нему каждое утро и приносит свою игрушку.

Если я чувствую себя подавленным, собака поднимает мне настроение, поскольку ей всегда приятно меня видеть, и она заставляет меня улыбаться,

– написал он в номинации за несколько недель до гибели.

Организация, проводящая ежегодную награду, заявила, что Вивьен стала достойным победителем "в память о сэре Дэвиде Эймессе, преданном любителе животных". Трехлетний французский бульдог получил поддержку как судей конкурса, так и десятков тысяч пользователей, которые через интернет отдали за нее свой голос. Некоторые соперники за титул призвали любителей собак поддерживать Вивьен вместо своих собственных собачек.

На награждении Вивьен сопровождали депутаты-консерваторы Эндрю Розинделл и Марк Франсуа. Они сказали, что им очень грустно, что собачку ведет не Дэвид.

Никто не любил животных так, как Дэвид, и никто не любил свою собаку, как Дэвид. Я чувствую сильную печаль от того факта, что я буду сопровождать Вивьен на награждение, а не он,

– сказал Розинделл.

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Эймесс боролся за права животных

Эймесс был известен в Вестминстере и в своем избирательном округе любовью к животным. Согласно его веб-сайту, он проводил кампанию, чтобы прекратить испытание продуктов на животных, боролся с нелегальной торговлей животными и боролся за прекращение разведения щенков.

Он выступал против уничтожения барсуков и был одним из немногих депутатов, выступавших за запрет охоты на лисиц. Убитый депутат часто был судьей на местных выставках собак и поддерживал местные благотворительные организации животных.

Главное о депутате парламента Британии Дэвиде Эймессе

Дэвид Эймесс – член парламента от Консервативной партии – трагически погиб 15 октября в Великобритании.

Политика несколько раз ударили ножом в методистской церкви во время встречи с избирателями.

После первых следственных действий стражи порядка определили убийство Эймесса как теракт.

Эймесс был членом парламента почти 40 лет – с 1983. У него остались 5 детей.

Нападавшего уже задержали: им оказался 25-летний выходец из Сомали.