Конкурс на звання кращого собаки серед депутатів щороку проводить організація The Dogs Trust. Участь беруть ті депутати, які висувають свого улюбленця в номінацію. Обирають найкращого судді і користувачі в інтернеті.

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Вів'єн – найкраща собака у парламенті Великої Британії

Еймесс висунув свою улюбленицю на це звання, зазначивши, що вона надзвичайно потішна і дружня. Він розповідав, як його улюблена бульдожка приходить до нього щоранку і приносить свою іграшку.

Якщо я почуваюся пригніченим, собака піднімає мені настрій, оскільки їй завжди приємно мене бачити, і він змушує мене посміхатися,

– написав він у номінації за кілька тижнів до загибелі.

Організація, яка проводить щорічну нагороду, заявила, що Вів'єн стала належним переможцем "у пам'ять про сера Девіда Еймесса, відданого любителя тварин". Трирічний французький бульдог отримав підтримку як суддів конкурсу, так і десятків тисяч користувачів, які через інтернет віддали за неї свій голос. Деякі суперники за титул закликали любителів собак підтримувати Вів'єн замість своїх власних песиків.

На нагородженні Вів'єн супроводжували депутати-консерватори Ендрю Розінделл і Марк Франсуа. Вони сказали, що їм дуже сумно, що песика веде не Девід.

Ніхто не любив тварин, як Девід, і ніхто не любив свого собаку, як Девід. Я відчуваю сильний смуток від того факту, що я буду супроводжувати Вів'єн на нагородженні, а не він,

– сказав Розінделл.

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Еймесс боровся за права тварин

Еймесс був відомий у Вестмінстері та у своєму виборчому окрузі любов'ю до тварин. Згідно з його вебсайтом, він проводив кампанію, щоб припинити випробування продуктів на тваринах, боровся з нелегальною торгівлею тваринами та боровся за припинення розведення цуценят.

Він виступав проти винищення борсуків і був одним з небагатьох депутатів, які виступали за заборону полювання на лисиць. Вбитий депутат часто був суддею на місцевих виставках собак і підтримував місцеві благодійні організації тварин.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

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