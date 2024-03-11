Бао, который живет в Торонто со своей хозяйкой Кса Тхи Нгок Тран, за последние 2 года побывал в Париже, Франции, Мексике и Альберте. Четвероногий останавливается в пятизвездочных отелях и имеет роскошный гардероб.

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Песик живет свою лучшую жизнь

37-летняя финансистка рассказала, что познакомилась с Бао во время пандемии COVID, но пара начала путешествовать вместе только в 2022 году.

Я никогда не хотела путешествовать без него, потому что он мой мальчик,

– сказала она.

Первым путешествием шестикилограммового пса был четырехчасовой перелет к озеру Луиза, Альберта. С тех пор Бао и Кса перелетели через океан.

Песик путешествует со своей хозяйкой / Фото Ngoc Tran / SWNS

В Париже они остановились в отеле Louvre Saint-Honore и пообедали в культовом Café de Flore. Также сделали остановку возле Эйфелевой башни.

Бао в Париже / Фото Ngoc Tran / SWNS

Еще одна особенность Бао заключается в том, что он не путешествует без своего чемодана. У него есть гардероб из 75 вещей стоимостью 2 500 долларов. Среди них есть даже шелковый шарф от Chanel, блестящие куртки и свитера.

С тех пор как он был щенком, мне нравилось подбирать ему одежду в соответствии с моей нейтральной эстетикой с тренчами и джинсами, но Бао любит гавайскую рубашку, когда он в отпуске,

– рассказала Тран.

Песик имеет роскошный гардероб / Фото Ngoc Tran / SWNS

Она также отметила, что есть дополнительные расходы, связанные с поездкой с домашним любимцем, но, по ее словам, это "более чем того стоит". Дома Бао также питается как король, с питательной сыроедческой диетой, которая содержит домашний костный бульон для укрепления здоровья суставов.

Тран говорит, что завести Бао было лучшим решением, и он – ее идеальная пара.

Бао смакует кофе / Фото Ngoc Tran / SWNS

3 года назад Тран создала для Бао аккаунт в Instagram, где делится его нравом и модным нарядом. Бао уже собрал более 168 000 подписчиков и даже разместил в своем профиле ссылки на наряды. По словам Тран, Бао любит камеру, а ей нравится его связь с тысячами подписчиков.

Относительно будущего, Тран рассказала, что они с Бао планируют посетить Беверли-Хиллз.